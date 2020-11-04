Байден вышел в лидеры во втором колеблющемся штате
Демократ Джо Байден в ходе президентской гонки вырвался в лидеры в одном из колеблющихся штатов, Мичигане. Как сообщает агентство Bloomberg, там подсчитано 87 — 96% голосов.
В настоящее время у Байдена 49,3% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа — 49,1%. В Мичигане разыгрывается 16 голосов выборщиков.
Вначале в Мичигане лидировал Трамп. Однако позже Байден начал резко сокращать отставание от него с 4 до 0,5% и больше. Это произошло после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.
Судьбу президентских выборов решат результаты в четырех колеблющихся штатах: Мичиган, Висконсин, Пенсильвания и Джорджия. Для победы Трампу надо брать первое место в трех любых штатах из четырех. Однако на данный момент кроме Мичигана Байден также перехватил лидерство в Висконсине. Подсчет голосов продолжается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Трамп победит, а кто будет президентом неизвестно,
Приписка в пользу Байдена в самой честной в мире демократии, точнее де...мократии. Типа образец для подражания в остальном мире. Одно утешение - США катятся к развалу с раздачей всем сестрам по серьгам.
Основное население штатов - деревенские фермеры.
Среди которых негров практически нет.
"- А почему Филимон не стреляет?
- Он колебается!.." (с)
Стряхнуть опасаясь агента Кремля:
Когда бы мозги хорошенько включили,
То Трампа давным бы давно раскусили!