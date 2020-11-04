Байден вышел в лидеры во втором колеблющемся штате

Стоп-кадр с видео в YouTube

Демократ Джо Байден в ходе президентской гонки вырвался в лидеры в одном из колеблющихся штатов, Мичигане. Как сообщает агентство Bloomberg, там подсчитано 87 — 96% голосов.

В настоящее время у Байдена 49,3% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа — 49,1%. В Мичигане разыгрывается 16 голосов выборщиков.

Вначале в Мичигане лидировал Трамп. Однако позже Байден начал резко сокращать отставание от него с 4 до 0,5% и больше. Это произошло после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.

Судьбу президентских выборов решат результаты в четырех колеблющихся штатах: Мичиган, Висконсин, Пенсильвания и Джорджия. Для победы Трампу надо брать первое место в трех любых штатах из четырех. Однако на данный момент кроме Мичигана Байден также перехватил лидерство в Висконсине. Подсчет голосов продолжается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.11.2020, 23:40
    Гость: Евсей

    Приписка в пользу Байдена в самой честной в мире демократии, точнее де...мократии. Типа образец для подражания в остальном мире. Одно утешение - США катятся к развалу с раздачей всем сестрам по серьгам.

  3. 04.11.2020, 21:29
    Гость: Именно.

    Основное население штатов - деревенские фермеры.
    Среди которых негров практически нет.

  5. 04.11.2020, 20:38
    Гость: Колеблются Штаты заведомо зря,

    Стряхнуть опасаясь агента Кремля:
    Когда бы мозги хорошенько включили,
    То Трампа давным бы давно раскусили!

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