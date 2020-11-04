Байден вышел в лидеры во втором колеблющемся штате

19:01 4.11.2020

Демократ Джо Байден в ходе президентской гонки вырвался в лидеры в одном из колеблющихся штатов, Мичигане. Как сообщает агентство Bloomberg, там подсчитано 87 — 96% голосов.

В настоящее время у Байдена 49,3% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа — 49,1%. В Мичигане разыгрывается 16 голосов выборщиков.

Вначале в Мичигане лидировал Трамп. Однако позже Байден начал резко сокращать отставание от него с 4 до 0,5% и больше. Это произошло после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.

Судьбу президентских выборов решат результаты в четырех колеблющихся штатах: Мичиган, Висконсин, Пенсильвания и Джорджия. Для победы Трампу надо брать первое место в трех любых штатах из четырех. Однако на данный момент кроме Мичигана Байден также перехватил лидерство в Висконсине. Подсчет голосов продолжается.