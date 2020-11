Американские телеканалы прервали речь Трампа о махинациях на выборах

Несколько американских телеканалов — MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC — прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа вечером 5 ноября (в России утро 6 ноября).

Быстрее всего трансляцию выступления Трампа остановила кабельная сеть MSNBC: ведущий Брайан Уильямс всего через 35 секунд после начала объявил, что вынужден прервать президента, так как его слова нуждаются в корректировке. Фрагмент эфира разместили в Twitter MSNBC.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020