Американские телеканалы прервали речь Трампа о махинациях на выборах

Несколько американских телеканалов — MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC — прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа вечером 5 ноября (в России утро 6 ноября).

Быстрее всего трансляцию выступления Трампа остановила кабельная сеть MSNBC: ведущий Брайан Уильямс всего через 35 секунд после начала объявил, что вынужден прервать президента, так как его слова нуждаются в корректировке. Фрагмент эфира разместили в Twitter MSNBC.

  «Мы снова находимся в необычной ситуации: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов», — приводит слова ведущего РБК. По его словам, телеканалу не известно о фальсификациях и о победе Трампа.

В этот момент президент говорил, что его победа возможна в том случае, если считать все «легальные голоса», а также что он одержал впечатляющую победу во Флориде и Огайо. 

По словам ведущей NBC Саванны Гатри, которая также прервала трансляцию выступления, президент допустил несколько утверждений, «которые откровенно не соответствуют действительности». Трансляцию остановили после заявлений Трампа о победе в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и о фальсификации голосов, которую он намерен оспаривать вплоть до Верховного суда.

Момент, когда Шепард Смит из CNBC остановил трансляцию Трампа, также опубликован в Twitter. Он также отметил, что слова президента США «по большей части абсолютно не соответствуют действительности».

В США в настоящее время продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента.

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в ночь на 6 ноября заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. По его словам, он уверен в том, что легко выиграет выборы. Американский лидер заявил также о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов.

В то же время судебные наблюдатели проверили данные демографической статистики и сравнили их с зарегистрированными избирателями. В результате оказалось, что в некоторых штатах бюллетеней оказалось почти в два раза больше, чем граждан с правом голоса. В целом исследование выявило 1,8 млн «мертвых душ».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 16:57
    Гость: Денис

    Вот тебе и эталон демократии, и "честных" выборов. Полюбому это слел Русского вмешательства )))

  2. 06.11.2020, 16:53
    Гость: Трампу заткнули пасть.Ну и что будет с шампанским?

    Поактивнее ,товарищи!Распад Америки,об котором так мечтали большевики...переходит на новый горизонт.А вы всё мямлите!

  3. 06.11.2020, 16:53
    Гость: Трамп

    я уважаю тебя за то, что ты за свое правление не развязал ни одной войны, по сравнению с др. главами, в том числе и с Обамой нобелевским лауреатом за "миролюбие". Ты показал миру как надо жить и работать для своей страны, ты хотел уменьшить число твоих солдат на базах и войнах для др. государств. Собирался вновь запустить производства в США, чтоб налоги шли твоей стране, а не в карман ненасытным зажравшимся глобалистам, которые никак не нажрутся, им все мало. Они ведь больны шизофренией, но деньги им дают право не обращать внимание народов мира на их большие дефекты интеллекта. Ты показал нашей номенклатуре, что деньги- баксы это просто баксы и не более, показал что надо жить не только в одно лицо, но и для страны. Американцы очень много потеряют если ты не пойдешь на второй срок.

  4. 06.11.2020, 16:48
    Гость: Высш Справедливость у нехалявщиков МММ-депутат Мавроди

    Уважаемая Ирина! Уверен,что Вы борец за справедливость,но... только в чужой стране.
    Помните случай про 13 трупов в больнице и тут же последовавшей реакции: "Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе"?Как Вы думаете зачем?Чтоб россияне ненароком не очнулись в суровой действительности бушующего вокруг них системного кризиса.Это защитная реакция всей системы,где справедливость уже давно не торжествует.
    А теперь представьте себе такую ситуацию:Выборы проиграны,но у властного "кандидата на повтор" ещё есть адм.ресурс,члены которого его всячески будут "поддерживать за приз в будущем-наполняемость их индивид. корыт",которое увы перестанет наполняться при смене декораций и за него снова надо будет воевать!При этом все они(администраторы влияния) впаяны вместе с "соискателем на дежурный повтор" как соучастники обычно неблаговидных,а для постсоветских руководителей преступных и авантюрных дел.
    Потерпев фиаско, у такого правителя и его окружения возникает защитная реакция в виде упреждающего "Я(Он) победил!".Ему шлёт такой же узурпатор "пламенный привет с финансовой поддержкой" и уже явный пораженец и преступник начинает раскачивать ситуацию со всем своим аппаратом прихлебателей,вплоть до гражданской войны.Это всё с высокой степенью реально в постсоветском обществе,где всё включая пропаганда подчинено проигравшему проходимцу.В Америке обрыв речи Трампа -защитная реакция общества против конфронтации ,ведущей к гражданской войне.

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