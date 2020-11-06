Американские телеканалы прервали речь Трампа о махинациях на выборах

13:35 6.11.2020

Несколько американских телеканалов — MSNBC, CNBC, CBS, ABC и NBC — прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа вечером 5 ноября (в России утро 6 ноября).

Быстрее всего трансляцию выступления Трампа остановила кабельная сеть MSNBC: ведущий Брайан Уильямс всего через 35 секунд после начала объявил, что вынужден прервать президента, так как его слова нуждаются в корректировке. Фрагмент эфира разместили в Twitter MSNBC.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

«Мы снова находимся в необычной ситуации: не только перебиваем президента Соединенных Штатов, но и исправляем президента Соединенных Штатов», — приводит слова ведущего РБК. По его словам, телеканалу не известно о фальсификациях и о победе Трампа.

В этот момент президент говорил, что его победа возможна в том случае, если считать все «легальные голоса», а также что он одержал впечатляющую победу во Флориде и Огайо.

По словам ведущей NBC Саванны Гатри, которая также прервала трансляцию выступления, президент допустил несколько утверждений, «которые откровенно не соответствуют действительности». Трансляцию остановили после заявлений Трампа о победе в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и о фальсификации голосов, которую он намерен оспаривать вплоть до Верховного суда.

Момент, когда Шепард Смит из CNBC остановил трансляцию Трампа, также опубликован в Twitter. Он также отметил, что слова президента США «по большей части абсолютно не соответствуют действительности».

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

В США в настоящее время продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента.

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в ночь на 6 ноября заявил, что разбирательство по вопросу итогов выборов может закончиться в Верховном суде страны. По его словам, он уверен в том, что легко выиграет выборы. Американский лидер заявил также о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов.

В то же время судебные наблюдатели проверили данные демографической статистики и сравнили их с зарегистрированными избирателями. В результате оказалось, что в некоторых штатах бюллетеней оказалось почти в два раза больше, чем граждан с правом голоса. В целом исследование выявило 1,8 млн «мертвых душ».