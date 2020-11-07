Лукашенко назвал выборы в США позорищем и издевательством над демократией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход президентских выборов в США.  

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил белорусский лидер журналистам после посещения Белорусской АЭС.

Лукашенко отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии. "Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - цитирует его агентство БелТА.

При этом глава Белоруссии выразил мнение, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но окончательные итоги подсчета голосов до сих пор не подведены. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Я хотел бы обратить внимание на те явные несуразности действий государственных властей в связи с так называемой «пандемией» коронавируса, которые бросаются в глаза»
«Кто бы из претендентов ни победил на выборах, он столкнётся с реальной перспективой отвержения другим кандидатом исхода выборов»
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Растерянное начальство и сторублевый доллар
© KM.RU, Илья Шабардин
Переименованные станции московского метро. Для чего это было сделано?

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2020, 01:23
    Гость: личный опыт

    Правильно назвал. Президенты в СШП - это ширма реальных правителей америки.

  2. 08.11.2020, 00:43
    Гость: фёдор

    Приятно ,что хоть ктото понимает разницу между выборами в США и России.Я три последних раза голосовал за проигравших.

  3. 08.11.2020, 00:37
    Гость: фёдор

    Это Беларуссии позор с выборами и России ,где все уже за год известно бвло ,а народу это обрыдло и теперь А. Лукашугко нюхает по полной,и ВВП ждёт и готовится.3 недели все каналы только и говорили о выборах в США.

  4. 08.11.2020, 00:05
    Гость: рожденные ползать летают по заветам ленина.

    "Вы посмотрите, что творится с этими выборами.Это же позорище, издевательство над этой демократией"//
    А что собственно творится?За 230 лет(1789-2020) Байден-46-й президент Америки!Существует устоявшаяся конкурентная двухпартийность.Справляется условный президент-может выбираться несколько сроков(Рузвельт-12лет,Трумен-9лет).Справляются республиканцы-они словно эстафетники на беговой президентской дорожке.Не справляются-у демократов появляется шанс проявить себя.Идет прогрессивная цикличность,и Америка-это не только джинсы,хиппи и жевачка.Говорят,что все успехи Америки от того,что на её территории не было разрушительных войн.Отчасти да!Но самое главное,что по соседству с Америкой не было России!
    А что у нас?Дежурный царь,дежурный вождь,дежурный генсек,дежурный демагог,как продукт жизнедеятельности большевиков и никакого просвета.Эти дежурные "решалы" как попадают на дорожку управления,то стараются любыми способами сойти с этой дорожки только с помощью уникального ротатора-селекционера под названием Смерть.
    Они еще со времен Сталина мимикрировали под цивилизованный мир Демократии,но действуют строго по шаблону культового фильма "Ирония судьбы или С легким паром!",напустив пару с дежурными Конституциями и Поправками.
    Немного перефраза и как главный герой фильма констатирую:"Понимаете,каждые 5 лет на протяжении 26 лет я хожу на избирательный участок.Но там за меня всё порешали.Это такая традиция!"
    Какая гадость...Какая гадость эта ваша постсоветская заливная...дерьмократия

  5. 07.11.2020, 23:25
    Гость: Аха-ха-ха!

    Все честно - Я сам это видели по телевизору!!!
    Откуда пишете, где такие еще есть?

Все комментарии (48)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Жительница Волгограда Анна чат извинилась
Инициатор ссоры в чате сочла убийство оппонента несчастным обстоятельством
«Роскосмос» запросил 1,5 трлн руб. на спутниковую систему «Сфера»
Главой омского Минздрава назначен главврач больницы, где лечили Навального
В Москве прошла акция, посвященная 103-й годовщине Октябрьской революции
Во Франции 57% молодых мусульман ставят законы шариата выше законов страны
Медведев вышел в финал теннисного турнира в Париже
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
Определился победитель президентских выборов в США
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации