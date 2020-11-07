Лукашенко назвал выборы в США позорищем и издевательством над демократией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход президентских выборов в США.
"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил белорусский лидер журналистам после посещения Белорусской АЭС.
Лукашенко отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии. "Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - цитирует его агентство БелТА.
При этом глава Белоруссии выразил мнение, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но окончательные итоги подсчета голосов до сих пор не подведены.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правильно назвал. Президенты в СШП - это ширма реальных правителей америки.
Приятно ,что хоть ктото понимает разницу между выборами в США и России.Я три последних раза голосовал за проигравших.
Это Беларуссии позор с выборами и России ,где все уже за год известно бвло ,а народу это обрыдло и теперь А. Лукашугко нюхает по полной,и ВВП ждёт и готовится.3 недели все каналы только и говорили о выборах в США.
"Вы посмотрите, что творится с этими выборами.Это же позорище, издевательство над этой демократией"//
А что собственно творится?За 230 лет(1789-2020) Байден-46-й президент Америки!Существует устоявшаяся конкурентная двухпартийность.Справляется условный президент-может выбираться несколько сроков(Рузвельт-12лет,Трумен-9лет).Справляются республиканцы-они словно эстафетники на беговой президентской дорожке.Не справляются-у демократов появляется шанс проявить себя.Идет прогрессивная цикличность,и Америка-это не только джинсы,хиппи и жевачка.Говорят,что все успехи Америки от того,что на её территории не было разрушительных войн.Отчасти да!Но самое главное,что по соседству с Америкой не было России!
А что у нас?Дежурный царь,дежурный вождь,дежурный генсек,дежурный демагог,как продукт жизнедеятельности большевиков и никакого просвета.Эти дежурные "решалы" как попадают на дорожку управления,то стараются любыми способами сойти с этой дорожки только с помощью уникального ротатора-селекционера под названием Смерть.
Они еще со времен Сталина мимикрировали под цивилизованный мир Демократии,но действуют строго по шаблону культового фильма "Ирония судьбы или С легким паром!",напустив пару с дежурными Конституциями и Поправками.
Немного перефраза и как главный герой фильма констатирую:"Понимаете,каждые 5 лет на протяжении 26 лет я хожу на избирательный участок.Но там за меня всё порешали.Это такая традиция!"
Какая гадость...Какая гадость эта ваша постсоветская заливная...дерьмократия
Все честно - Я сам это видели по телевизору!!!
Откуда пишете, где такие еще есть?