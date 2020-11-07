Лукашенко назвал выборы в США позорищем и издевательством над демократией

14:40 7.11.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход президентских выборов в США.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил белорусский лидер журналистам после посещения Белорусской АЭС.

Лукашенко отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии. "Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - цитирует его агентство БелТА.

При этом глава Белоруссии выразил мнение, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но окончательные итоги подсчета голосов до сих пор не подведены.