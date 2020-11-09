Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата

Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД республики. 

"Ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании persona non grata", — заявил глава ведомства Анатолий Глаз, подчеркнув, что это вынужденное решение.

Отмечается, что речь идет о военном атташе Уайте Бойкотте Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе.

По данным белорусских правоохранительных органов, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов.

"Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", — добавили в ведомстве. 

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