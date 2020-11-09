Владимир Зеленский заболел коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат», - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.
Зеленский пообещал изолироваться, но продолжить работу.
«У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», - написал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень разочаровал меня этот ваш коронавирус, прям ваще.
Какие надежды на него возлагались!
И что в итоге - мрут в основном приличные люди,
а чтобы пересчитать сгинувшую мразоту - хватит пальцев одной руки.
Один старик сказал: "С этим Зеленским я ноги протяну". Так теперь он сам, вдобавок, заболел.
В лукашенко стреляли из кривого ружья!Выжил блин!Не выживет ,у украинцев появится шанс выбрать достойного ,а не популиста ,играющего на российскую публику.
пора тудой откуда не возвращаются с порохом на пару
тоже, видимо, руки не моет.