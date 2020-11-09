Владимир Зеленский заболел коронавирусом

18:43 9.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат», - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Зеленский пообещал изолироваться, но продолжить работу.

«У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», - написал он.