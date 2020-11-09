Владимир Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат», - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Зеленский пообещал изолироваться, но продолжить работу.

«У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», - написал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2020, 00:04
    Гость: Н.С.Пугачев

    Очень разочаровал меня этот ваш коронавирус, прям ваще.
    Какие надежды на него возлагались!
    И что в итоге - мрут в основном приличные люди,
    а чтобы пересчитать сгинувшую мразоту - хватит пальцев одной руки.

  2. 09.11.2020, 23:06
    Гость: Ну, вообще

    Один старик сказал: "С этим Зеленским я ноги протяну". Так теперь он сам, вдобавок, заболел.

  3. 09.11.2020, 22:48
    Гость: ну и что?

    В лукашенко стреляли из кривого ружья!Выжил блин!Не выживет ,у украинцев появится шанс выбрать достойного ,а не популиста ,играющего на российскую публику.

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