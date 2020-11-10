Трамп отправил в отставку главу Пентагона

08:45 10.11.2020

Президент США Дональд Трамп освободил от должности министра обороны страны Марка Эспера, сообщает "Интерфакс".

Временно исполняющим обязанности главы Пентагона назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер.

"Я рад объявить, что Кристофер Миллер, глубокоуважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный Сенатом) будет временно исполняющим обязанности министра обороны, и решение вступает в силу немедленно", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

О возможной отставке Эспера сообщалось неделей ранее. По данным американских СМИ, Эспер сам подготовил заявление об отставке из-за натянутых взаимоотношений с Трампом. В частности они разошлись во мнениях относительно использования военных для подавления протестов, которые прошли в США летом текущего года.