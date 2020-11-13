Жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома и покидают родные земли

Проживающие на территории Нагорного Карабаха жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов покидают дома и сжигают их. Эти районы должны перейти Азербайджану после подписания трехстороннего соглашения между лидерами России, Армении и Азербайджана. 

Как сообщает агентство Sputnik Армения, Северная дорога в Карабах полна машин, среди потока автомобилей много микроавтобусов и грузовиков. Жители города Карвачара покидают родные земли и вывозят все, что возможно – домашнюю утварь, мебель, животных.

«Русская служба Би-би-си» также сообщает о горящих домах. Армяне, живущие в районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают  собственные дома, магазины и другие постройки. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их чем оставят азербайджанцам, сообщает издание.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2020, 23:16
    Гость: личный опыт

    напрасно азерботы подписали это соглашение, теперь хитрые армяне их обманут, надо было идти до конца, брать Степанокерт и пр.
    Щас пашинян уйдет в отставку, а новый скажет, я это соглашение не подписывал и пр.
    Война - это не детский сад, там не бывает ничьих, или ты или тебя.
    Обдурили Алиева, короче.

  3. 13.11.2020, 21:40
    Гость: замечание вскользь

    Алиеву надо было войну объявить, а сейчас какие репарации? На Германию когда обязанность выплатить репарации наложили? И кто? После ее поражения и безоговорочной капитуляции в двух мировых войнах.А так, пусть даже формально, но Армения не при делах.

  4. 13.11.2020, 21:40
    Гость: Да

    Ну-ну..

    Стоило армянам хотя бы признать Арцах, то есть центральную часть Карабаха свои или хотя бы отдельным государством...был бы смысл обсуждать..

    А то армяне Карабах просто никак не признавали...

    А вокруг, к тому, ещё 5-7 азербайджанских районов от азеров очистили..в 90-е..

    Азеры, понятное дело, воспользовались тем что возникла возможность, когда Армению захватили соросята..

    Формально- азеры вначале своих спасали...

  5. 13.11.2020, 21:38
    Гость: Алексей

    Карабах должен был войти в состав России? Насколько я понимаю нет, поэтому пусть другими руками жар загребают, это их война, армян и азербайджанцев, да армян жаль, но Пашиняна они себе сами на шею посадили, а он что был за сотрудничество с Россией? Сами своими руками создали эту ситуацию, я имею ввиду Армению. Но если они позднее сами оттуда выкинут этих туркоманов, то против не буду.

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