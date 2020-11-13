Жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома и покидают родные земли
Проживающие на территории Нагорного Карабаха жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов покидают дома и сжигают их. Эти районы должны перейти Азербайджану после подписания трехстороннего соглашения между лидерами России, Армении и Азербайджана.
Как сообщает агентство Sputnik Армения, Северная дорога в Карабах полна машин, среди потока автомобилей много микроавтобусов и грузовиков. Жители города Карвачара покидают родные земли и вывозят все, что возможно – домашнюю утварь, мебель, животных.
«Русская служба Би-би-си» также сообщает о горящих домах. Армяне, живущие в районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают собственные дома, магазины и другие постройки. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их чем оставят азербайджанцам, сообщает издание.
Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6
— bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020
Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
напрасно азерботы подписали это соглашение, теперь хитрые армяне их обманут, надо было идти до конца, брать Степанокерт и пр.
Щас пашинян уйдет в отставку, а новый скажет, я это соглашение не подписывал и пр.
Война - это не детский сад, там не бывает ничьих, или ты или тебя.
Обдурили Алиева, короче.
Если это правда, то, возможно, воевать и не придется. Удачи им.
Алиеву надо было войну объявить, а сейчас какие репарации? На Германию когда обязанность выплатить репарации наложили? И кто? После ее поражения и безоговорочной капитуляции в двух мировых войнах.А так, пусть даже формально, но Армения не при делах.
Ну-ну..
Стоило армянам хотя бы признать Арцах, то есть центральную часть Карабаха свои или хотя бы отдельным государством...был бы смысл обсуждать..
А то армяне Карабах просто никак не признавали...
А вокруг, к тому, ещё 5-7 азербайджанских районов от азеров очистили..в 90-е..
Азеры, понятное дело, воспользовались тем что возникла возможность, когда Армению захватили соросята..
Формально- азеры вначале своих спасали...
Карабах должен был войти в состав России? Насколько я понимаю нет, поэтому пусть другими руками жар загребают, это их война, армян и азербайджанцев, да армян жаль, но Пашиняна они себе сами на шею посадили, а он что был за сотрудничество с Россией? Сами своими руками создали эту ситуацию, я имею ввиду Армению. Но если они позднее сами оттуда выкинут этих туркоманов, то против не буду.