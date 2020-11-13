Жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома и покидают родные земли

14:59 13.11.2020

Проживающие на территории Нагорного Карабаха жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов покидают дома и сжигают их. Эти районы должны перейти Азербайджану после подписания трехстороннего соглашения между лидерами России, Армении и Азербайджана.

Как сообщает агентство Sputnik Армения, Северная дорога в Карабах полна машин, среди потока автомобилей много микроавтобусов и грузовиков. Жители города Карвачара покидают родные земли и вывозят все, что возможно – домашнюю утварь, мебель, животных.

«Русская служба Би-би-си» также сообщает о горящих домах. Армяне, живущие в районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают собственные дома, магазины и другие постройки. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их чем оставят азербайджанцам, сообщает издание.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.