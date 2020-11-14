Россия возобновит финансовую помощь Киргизии
Первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак на встрече в Москве согласовали вопрос о возобновлении финансовой помощи республике со стороны РФ. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Киргизии.
"Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия. По итогам встречи согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызской Республике", - цитирует сообщение ТАСС.
Новиков на встрече с Козаком "выразил благодарность за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике после парламентских выборов 2020 года", отмечают в пресс-службе..
После прошедших 4 октября в Киргизии выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК отменил итоги выборов. В отставку ушли спикер Дастанбек Джумабеков, премьер Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков. И. о. главы государства и новым руководителем правительства стал Садыр Жапаров.
После произошедших в стране беспорядков и последовавшего политического кризиса Россия приостановила оказание Киргизии финансовой помощи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия думает платить пенсии работникам из ближнего зарубежья
из ,,дырляндии,, и Крыма
из Крыма,Сирии,Донбасса...
Если регионы дотационные, значит есть откуда дотации раздавать? Когнитивные закорючки всегда усложняют жизнь.
В бытность СССР - это было нормально. Но теперь продолжать содержать чужие страны с практически нулевым результатом, обирая российский народ - это очередное преступление.
Конечно, апологеты воровской системы сейчас заголосят о геополитических интересах, о солидарности с бывшими "нашими" и пр..
Но во-первых, народ России должен жит здесь и сейчас. А не ждать очередного "светлого будущего", кормя иждивенцев.
Во-вторых. Много мы получили от "бывших" после распада СССР. В основном - клеймо оккупанта! А кормили их неплохо и тогда.
Посмотрите мы уже теперь содержим:Абхазию, Осетию, Донбасс, Сирию, Приднестровье, в будущем, похоже - Армению. Теперь вот - Киргизия.
Может быть солнцеликий изволит это делать из прибылей своих друзей-олигархов?
Нет! Он очередной раз оторвёт эти деньги от людей труда и пенсионеров.