Россия возобновит финансовую помощь Киргизии

Первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак на встрече в Москве согласовали вопрос о возобновлении финансовой помощи республике со стороны РФ. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

"Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия. По итогам встречи согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызской Республике", - цитирует сообщение ТАСС.

Новиков на встрече с Козаком "выразил благодарность за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике после парламентских выборов 2020 года", отмечают в пресс-службе..

После прошедших 4 октября в Киргизии выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК отменил итоги выборов. В отставку ушли спикер Дастанбек Джумабеков, премьер Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков. И. о. главы государства и новым руководителем правительства стал Садыр Жапаров.

После произошедших в стране беспорядков и последовавшего политического кризиса Россия приостановила оказание Киргизии финансовой помощи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 14.11.2020, 18:43
    Гость: Старкель

    Если регионы дотационные, значит есть откуда дотации раздавать? Когнитивные закорючки всегда усложняют жизнь.

  5. 14.11.2020, 18:36
    Гость: советский

    В бытность СССР - это было нормально. Но теперь продолжать содержать чужие страны с практически нулевым результатом, обирая российский народ - это очередное преступление.
    Конечно, апологеты воровской системы сейчас заголосят о геополитических интересах, о солидарности с бывшими "нашими" и пр..
    Но во-первых, народ России должен жит здесь и сейчас. А не ждать очередного "светлого будущего", кормя иждивенцев.
    Во-вторых. Много мы получили от "бывших" после распада СССР. В основном - клеймо оккупанта! А кормили их неплохо и тогда.
    Посмотрите мы уже теперь содержим:Абхазию, Осетию, Донбасс, Сирию, Приднестровье, в будущем, похоже - Армению. Теперь вот - Киргизия.
    Может быть солнцеликий изволит это делать из прибылей своих друзей-олигархов?
    Нет! Он очередной раз оторвёт эти деньги от людей труда и пенсионеров.

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