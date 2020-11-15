Более 500 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило пятьсот человек, сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным центра на 18:20, были задержаны 517 человек. Он продолжает дополняться.

Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно и Ивье, отмечает "Интерфакс".

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств - светошумовые гранаты.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 17 журналистов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.11.2020, 21:14
    Гость: НХ

    С теми, кто сознательно, или по тупости, поддерживает действия, направленные против своей страны, иногда приходится действовать решительно и жёстко...

  2. 15.11.2020, 21:11
    Гость: НХ

    Подхрюкиваешь за деньги западных спонсоров врагам белорусского народа.
    Ложь и клевета в отношении Лукашенко - это единственное твоё оружие. Нет у Лукашенко ни 17 резиденций, как и нет в Белоруссии олигархов. Обрати свой взор на соседние страны. Ну, да ты заточен только на то, за что тебе платят...

  4. 15.11.2020, 21:07
    Гость: P.S.

    Почитать бы этому молодняку и старым протестутам-пердунам историю. Посмотреть старые фильмы о ВОВ, блокаде Ленинграда (х/ф Балтийское небо и др.) Как люди достойно переносили голод, холод, лишения ...
    Зажралось сытое поколение потребителей!!! Ломают то, что ими не создано. Оскверняют чистоту улиц. Гадят повсеместно.

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