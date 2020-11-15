Более 500 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии
Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило пятьсот человек, сообщает правозащитный центр "Весна".
По данным центра на 18:20, были задержаны 517 человек. Он продолжает дополняться.
Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно и Ивье, отмечает "Интерфакс".
В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств - светошумовые гранаты.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 17 журналистов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С теми, кто сознательно, или по тупости, поддерживает действия, направленные против своей страны, иногда приходится действовать решительно и жёстко...
Подхрюкиваешь за деньги западных спонсоров врагам белорусского народа.
Ложь и клевета в отношении Лукашенко - это единственное твоё оружие. Нет у Лукашенко ни 17 резиденций, как и нет в Белоруссии олигархов. Обрати свой взор на соседние страны. Ну, да ты заточен только на то, за что тебе платят...
.Где сидишь. А то советовать из за далекой границы.. Поцреот тоже весь из себя..
Почитать бы этому молодняку и старым протестутам-пердунам историю. Посмотреть старые фильмы о ВОВ, блокаде Ленинграда (х/ф Балтийское небо и др.) Как люди достойно переносили голод, холод, лишения ...
Зажралось сытое поколение потребителей!!! Ломают то, что ими не создано. Оскверняют чистоту улиц. Гадят повсеместно.
кто-то лучше, а кто-то и похуже.