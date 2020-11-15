Более 500 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии

19:16 15.11.2020

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило пятьсот человек, сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным центра на 18:20, были задержаны 517 человек. Он продолжает дополняться.

Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно и Ивье, отмечает "Интерфакс".

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств - светошумовые гранаты.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 17 журналистов.