Вдова Литвиненко потребовала от России 3,5 млн евро из-за отравления мужа

22:56 16.11.2020

Марина Литвиненко, вдова бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, подала в Европейский суд по правам человека иск к России на 3,5 миллиона евро. Супруга погибшего требует компенсацию за отравление мужа в Лондоне радиоактивным веществом, пишет Lenta.ru.

Кроме того, Литвиненко просит ЕСПЧ признать связь между убийством экс-сотрудника ФСБ и отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, а также инцидентом с Алексеем Навальным в 2020-м. По мнению Литвиненко, все преступления спонсировались российским государством. «Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения», — заявила она в беседе с изданием.

В 2000 году Александр Литвиненко покинул Россию после того, как в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел. За два года до отъезда он вместе с группой офицеров ФСБ заявил о якобы полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского. В ноябре 2006 года Литвиненко, находившийся в Великобритании, был отравлен. Британские эксперты утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Лондон считает виновным в его убийстве бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового — он встречался с Литвиненко незадолго до его смерти. В России отрицают все обвинения в причастности к убийству бывшего сотрудника спецслужб.