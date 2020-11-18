Израильская армия нанесла удар по сирийским военным

Ракета сирийских ПВО в небе над Дамаском

Трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по окрестностям Дамаска, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным сирийской стороны, обстрел велся со стороны Голанских высот, при этом средствам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось перехватить несколько ракет до того, как они достигли целей.

Отмечается, что Израиль нанес свои удары в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.

Между Сирией и Израилем отсутствуют дипломатические отношения. Со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. Израиль постоянно атакует объекты Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.11.2020, 13:59
    Гость: gvozd

    все верно.
    пока существует этот террористический гнойник, мира там не будет.
    заметим, что израиль государство-паразит, без постоянных дотаций сша, ес - никакой войны уже давно не было бы.

  3. 18.11.2020, 13:53
    Гость: Осе...

    Я вас умоляю....войну(?!),ядерной державе,к тому же ,которая бьёт первая!Это "пожизненный" в Кремле "утирается"при убитых послах,сбитых самолётах/вертолётах,расстрелянных лётчиках,отнятой дипсобственности....

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