Израильская армия нанесла удар по сирийским военным

07:41 18.11.2020

Трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по окрестностям Дамаска, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным сирийской стороны, обстрел велся со стороны Голанских высот, при этом средствам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось перехватить несколько ракет до того, как они достигли целей.

Отмечается, что Израиль нанес свои удары в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.

Между Сирией и Израилем отсутствуют дипломатические отношения. Со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. Израиль постоянно атакует объекты Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.