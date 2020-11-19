Минздрав США отказался работать с Джо Байденом

Джо Байден

Министерство здравоохранения США заявило, что ведомство не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По словам главы ведомства Алекса Азара, Минздрав готов обеспечить полный совместный профессиональный переход и подготовку только после того, как GSA установит окончательного победителя президентских выборов.  

Ранее сообщалось, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байдена на президентских выборах.

При этом Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, ранее заявил, что Управление общих служб США должно одобрить начало передачи власти на следующей неделе.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.

Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп намерен отстаивать собственную победу в суде.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.11.2020, 13:02
    Гость: gvozd

    Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
    --
    это демонстрирует насколько широк левацкий Заговор против человечества.
    все они одна банда.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Российские военные в Карабахе
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
Украина хочет загнать граждан России в концентрационные лагеря
Украина хочет загнать граждан России в концентрационные лагеря
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин рассказал о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах
«Введение российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта я считаю серьезной политической ошибкой Путина»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Арктику проведут высокоскоростной интернет за 65 млрд руб.
Иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против СМИ
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Российские аптеки сообщили о дефиците «Йодомарина»
Глава МИД КНР Ван И
МИД Китая назвал Россию и КНР «глобальными стабилизаторами»
Российские звезды из-за ковидных лимитов потеряют 15 миллиардов
Российские звезды из-за ковидных лимитов потеряют 15 миллиардов рублей
© KM.RU
Доллар перестал быть самой популярной валютой для международных платежей
Сергей Лавров встретится в Минске с Александром Лукашенко
В России ввели новый порядок выплаты больничных