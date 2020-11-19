Минздрав США отказался работать с Джо Байденом

11:27 19.11.2020

Министерство здравоохранения США заявило, что ведомство не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По словам главы ведомства Алекса Азара, Минздрав готов обеспечить полный совместный профессиональный переход и подготовку только после того, как GSA установит окончательного победителя президентских выборов.

Ранее сообщалось, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байдена на президентских выборах.

При этом Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, ранее заявил, что Управление общих служб США должно одобрить начало передачи власти на следующей неделе.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.

Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп намерен отстаивать собственную победу в суде.