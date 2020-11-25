Алиев заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Азербайджана

12:21 25.11.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление Алиев сделал во время обращения к нации.

"Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ", - сказал глава государства.

По словам Алиева, Азербайджан в ближайшее время планирует восстановить железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой.

"Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахичеванскую автономную республику", - цитирует Алиева агентство Azertag.

Он также напомнил, что уже приняты меры по восстановлению другой ветки в перешедшие под контроль Баку территории, в частности железной дороги Барда - Агдам.