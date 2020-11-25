Алиев заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Азербайджана

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление Алиев сделал во время обращения к нации.

"Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ", - сказал глава государства.

По словам Алиева, Азербайджан в ближайшее время планирует восстановить железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой.

"Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахичеванскую автономную республику", - цитирует Алиева агентство Azertag.

Он также напомнил, что уже приняты меры по восстановлению другой ветки в перешедшие под контроль Баку территории, в частности железной дороги Барда - Агдам. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.11.2020, 15:54
    Гость: КУ КУ

    Ну это у вас эмоции зашкаливают. Не более 10-15 человек получили кругленькие суммы ,пару сотен довольствываются подачками типа грантов , ну и массовка тысяч пять. В каждой стране найдутся свои грантоеды. Удивительно ,что Россия от своих Иуд не спешит избавиться, даже на ТВ почти ежедневно что то вякуют. Уже публикуют новые счета появившиеся у этих ,,Каинов,,.

  5. 25.11.2020, 13:28
    Гость: КУ КУ

    Чтобы выиграть войну в Ираке США заплатила высшим генералам Саддама 2 млрд.долларов. Интересно сколько заплатил Ильхлам Пашику за сдачу интересов Армении?

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