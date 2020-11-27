Лукашенко пообещал оставить пост после принятия новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что не будет президентом, когда в стране примут новую Конституция.
«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — цитирует его агентство БелТА.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что не допустит, чтобы кто-то «сфальшивил» при принятии нового Основного закона и «потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». Как отметил глава государства, он выступает за внесение поправок в Конституцию и за корректировку полномочий президента. «Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал Лукашенко.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заяаил, что Всебелорусское народное собрание, на котором будут решать вопрос о Конституции, хотят провести в начале 2021 года. Власти намерены разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Белоруссии.
В августе Александр Лукашенко заявлял, что передаст часть своих президентских полномочий после проведения конституционной реформы. Глава государства подчеркивал, что не допустит представителей оппозиции к этой работе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На 2 кв 2020 года внешний долг Белоруссии на душу населения возрос до 4339 долларов США.
мне непонятно только почему - потому что недополяки бузят?
дык это, чемодан-вокзал-польша.. как это принято в ес..
Давай, давай! Рассказывай белорусам, как они плохо живут. На Украине таким подготовленным активистам многие поверили, и достичь прошлого уровня жизни они, если смогут, то через 20 лет. А какая там свобода! - для тех, кто молится на фашистских выродков Бандеру и Шухевича...
Если "представители оппозиции" - это ставленники зарубежных сил, заинтересованные в превращении Белоруссии в жалкий придаток и плацдарм Запада, то это не оппозиция, а пятая колонна, и допускать их к разработке новой конституции совершенно противопоказано.
вон алкаш обещал лечь на рельсы.