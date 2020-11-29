В Степанакерт прибыли более 60 российских военных врачей

В Степанакерт прибыли более 60 военных медиков из России. В состав первого подразделения вошли военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

"Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населению", — цитирует сообщение Минобороны РФ РИА Новости.

Врачей перебросили из Хабаровска в Ереван военно-транспортными самолетами Ил-76, а в Степанакерт они отправились в составе колонны техники в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Российские военные уже помогли восстановить в Степанакерте работу общественного транспорта и наладить дорожное движение.

Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.11.2020, 18:21
    Гость: фома

    для обнищания россиян любые действия хороши. В том числе аттракционы неслыханной щедрости. Вчера как гражданин российской федерации производивший отчисления в фонд медицинского страхования с момента его образования , не за лечение а за консультацию у стоматолога, заплатил 600 руб. А к бесплатным стоматологам талонов почти никогда нет.

  5. 29.11.2020, 16:57
    Гость: Альфа

    Согласен с вами. Меня удивляет, а куда пропала армянская диаспора в России и в иных странах? Почему она не организует помощь своим единоверцам по крови, а это осуществляет МЧС, что по сути из бюджета страны, т.е. из нашего с вами кармана? Щедрость режим проявляет за наш счёт. Но по-любому в итоге Россию всё равно со временем признают оккупантом, как это произошло в странах восточной Европы.
    О своих гражданах надо заботиться, а не направлять средства помощи в чёрную дыру. Спасибо нам не кажут, но презирать станут.

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