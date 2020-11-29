В Степанакерт прибыли более 60 российских военных врачей

14:16 29.11.2020

В Степанакерт прибыли более 60 военных медиков из России. В состав первого подразделения вошли военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

"Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населению", — цитирует сообщение Минобороны РФ РИА Новости.

Врачей перебросили из Хабаровска в Ереван военно-транспортными самолетами Ил-76, а в Степанакерт они отправились в составе колонны техники в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Российские военные уже помогли восстановить в Степанакерте работу общественного транспорта и наладить дорожное движение.

Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.