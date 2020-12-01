На Украине памятник Ленину заменили на Иисуса Христа

В селе Осипенко Запорожской области на постамент, где несколько лет назад стоял памятник Владимиру Ленину, поставили скульптуру Иисуса Христа, пишет «Лента.ру».

Как отмечает издание, памятник Ленину был снесен еще в 2014 году, после чего постамент оставался пустым. Местные жители открыли сбор средст на установку новой скульптуры. Всего было собрано около 25 тысяч гривен (примерно 65 тысяч рублей).

Рядом со скульптурой Иисуса Христа местные жители в перспективе собираются установить мемориальную доску и обустроить территорию. 

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.12.2020, 20:14
    Гость: На мемориальной доске скоро будет надпись

    Здесь родился украинец Иисус.
    А через 34 года здесь был распят украинец Иисус, где потом он воскрес.

  3. 01.12.2020, 20:11
    Гость: Ну

    а что? Разве Иисус Христос помер что ему памятник ставить? Он же сын Бога и воскрес. И живет среди нас. Обидеться может на самостийную. А может не обидится и тогда дела пойдут. Снова начнут строить самолеты, ракеты, авианосцы, компьютеры трактора.... и заколосится на черноземе сало с колбасами.

  5. 01.12.2020, 19:46
    Гость: Данное село основано как село Новоспасовка в 1805 году

    Поэтому не удивительно наличие данного памятника. В Осипенко село переименовано В 1939 году в честь лётчицы Полины Осипенко. Так что все еще впереди.

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