При взрыве бомбы в Кабуле пострадали российские дипломаты

Самодельное взрывное устройство взорвалось 1 декабря в Кабуле рядом с автомобилем, в котором находились российские дипломаты.

Взрыв произошел недалеко от российского посольства, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. Находившиеся в автомобиле сотрудники получили легкую контузию.

«По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», - отмечается в сообщении.

Российское ведомство потребовало от афганской стороны провести расследование инцидента и принять меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА (Исламская Республика Афганистан).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2020, 00:16
    Гость: МВИ

    Говорить и писать ничего не надо, всё очевидно и понятно. Янки начинают террор, это будет продлжаться, пока они не получат достойный ответ.

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