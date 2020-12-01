При взрыве бомбы в Кабуле пострадали российские дипломаты

22:20 1.12.2020

Самодельное взрывное устройство взорвалось 1 декабря в Кабуле рядом с автомобилем, в котором находились российские дипломаты.

Взрыв произошел недалеко от российского посольства, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. Находившиеся в автомобиле сотрудники получили легкую контузию.

«По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», - отмечается в сообщении.

Российское ведомство потребовало от афганской стороны провести расследование инцидента и принять меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА (Исламская Республика Афганистан).