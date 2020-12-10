Российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже

20:26 10.12.2020

В Нидерландах Служба общей разведки и безопасности страны обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности.

Дипломатов объявили персонами нон грата и они должны покинуть страну, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NTK).

Как утверждает NTK, дипломаты являлись сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий (нанотехнологии, искусственный интеллект, полупроводники и.т.д).

В связи с обвинениями посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в МИД королевства.

В Министерстве иностранных дел РФ уже заявили, что Россия примет ответные меры, передает ТАСС.