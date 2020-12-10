Российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже

В Нидерландах Служба общей разведки и безопасности страны обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности.

Дипломатов объявили персонами нон грата и они должны покинуть страну, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NTK).

Как утверждает NTK, дипломаты являлись сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий (нанотехнологии, искусственный интеллект, полупроводники и.т.д).

В связи с обвинениями посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в МИД королевства.

В Министерстве иностранных дел РФ уже заявили, что Россия примет ответные меры, передает ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 01:24
    Гость: Да ладно

    Это дочка папкиных засланцев сдаёт. Бизнес это у них семейный. Он посылает, а она сдаёт. И кап-кап-кап капает в карман.

  4. 10.12.2020, 23:40
    Гость: Штирлиц

    шел по Берлину.Мюллер узнал в нем советского разведчи-
    ка, но не по ППШ, небрежно наброшенному на плечо, и не по парашю-
    ту, волочившемуся сзади, а по клейму фабрики "Большевичка", кото-
    рое забыли отпороть с внутреннего кармана пиджака по истинно рус-
    ской безалаберности.

  5. 10.12.2020, 23:27
    Гость: И здесь все в начальника

    Даже нормально шпионить путинисты разучились. Или не умели?

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