Российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже
В Нидерландах Служба общей разведки и безопасности страны обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности.
Дипломатов объявили персонами нон грата и они должны покинуть страну, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NTK).
Как утверждает NTK, дипломаты являлись сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором информации в сфере высоких технологий (нанотехнологии, искусственный интеллект, полупроводники и.т.д).
В связи с обвинениями посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в МИД королевства.
В Министерстве иностранных дел РФ уже заявили, что Россия примет ответные меры, передает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это дочка папкиных засланцев сдаёт. Бизнес это у них семейный. Он посылает, а она сдаёт. И кап-кап-кап капает в карман.
чекисты подались в президенты.
Вы Штаты "прошпионили"!
шел по Берлину.Мюллер узнал в нем советского разведчи-
ка, но не по ППШ, небрежно наброшенному на плечо, и не по парашю-
ту, волочившемуся сзади, а по клейму фабрики "Большевичка", кото-
рое забыли отпороть с внутреннего кармана пиджака по истинно рус-
ской безалаберности.
Даже нормально шпионить путинисты разучились. Или не умели?