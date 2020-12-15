Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах

11:52 15.12.2020

Президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентской гонке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — цитирует Путина пресс-служба.

Российский лидер пожелал американскому коллеге «всяческих успехов», выразив убежденность в том, что совместными усилиями Россия и США могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Сотрудничество двух держав, по словам Путина, отвечает интересам народов России, США и «всего международного сообщества».

Днем ранее стало известно, что за Байдена проголосовало необходимое для победы число членов коллегии выборщиков. Американская система президентских выборов выстроена таким образом, что окончательное решение о том, кто становится новым главой государства, принимает именно коллегия выборщиков.