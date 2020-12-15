Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах
Президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентской гонке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — цитирует Путина пресс-служба.
Российский лидер пожелал американскому коллеге «всяческих успехов», выразив убежденность в том, что совместными усилиями Россия и США могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Сотрудничество двух держав, по словам Путина, отвечает интересам народов России, США и «всего международного сообщества».
Днем ранее стало известно, что за Байдена проголосовало необходимое для победы число членов коллегии выборщиков. Американская система президентских выборов выстроена таким образом, что окончательное решение о том, кто становится новым главой государства, принимает именно коллегия выборщиков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поздравлять байдена - это значит поздравлять жулика с удачно проведенной масштабной махинацией.
Америка-страна "Третьего мира",бывшая колония бриттов. ,а Россия-это империя.
Действительно глупо сравнивать.
Паталагичейский моран! Ты шо, на вэлфере сидишь? И сколько лет?
Только глупыш может вообще сравнивать Америку с Россией
Америке и её еароду есть чем гордиться,не смотря на враньё российских сми нет ни одного решения суда по искам президента Трампа и нет ни одного выборщика проголосовавшего против решения народа в своём штате о чем говорят цифры 306 -232. Демократические институты США работают более двух веков. Аня может отдохнуть.