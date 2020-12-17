СМИ сообщили о возможном уходе Пашиняна в отставку 31 декабря
Глава армянского правительства Никол Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании 31 декабря. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на свои источники, пишет агентство "Интерфакс".
"Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов", - в частности написала армянская газета "Грапарак".
Как отмечают издания, в Армении ускорен процесс реформирования Избирательного кодекса.
В Армении в ночь на 10 ноября начались протесты после принятия Пашиняном совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.
С требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян. Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А выводы? Сорос вам поможет!
Есть хороший пророссийский кандидат на пост президента Армении Миша Галустян.
А куда будет бежать кабальеро Пашинян? Не в Испанию ли? А может в Италию? Благодарные армяне при желании найдут оного.
торгашей ни на что больше не способна.
Никак не удается хитрому армяну стравить Россию с Азербайджаном...