СМИ сообщили о возможном уходе Пашиняна в отставку 31 декабря

10:27 17.12.2020

Глава армянского правительства Никол Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании 31 декабря. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на свои источники, пишет агентство "Интерфакс".

"Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов", - в частности написала армянская газета "Грапарак".

Как отмечают издания, в Армении ускорен процесс реформирования Избирательного кодекса.

В Армении в ночь на 10 ноября начались протесты после принятия Пашиняном совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян. Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.