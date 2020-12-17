СМИ сообщили о возможном уходе Пашиняна в отставку 31 декабря

Никол Пашинян

Глава армянского правительства Никол Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании 31 декабря. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на свои источники, пишет агентство "Интерфакс".

"Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов", - в частности написала армянская газета "Грапарак".

Как отмечают издания, в Армении ускорен процесс реформирования Избирательного кодекса.

В Армении в ночь на 10 ноября начались протесты после принятия Пашиняном совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян. Уйти в отставку премьера призывали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.12.2020, 13:55
    Гость: Евсей

    А куда будет бежать кабальеро Пашинян? Не в Испанию ли? А может в Италию? Благодарные армяне при желании найдут оного.

Все комментарии (7)
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