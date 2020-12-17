США намерены вводить санкции до полной остановки «Северного потока-2»

09:08 17.12.2020

США планируют вводить санкции против "Северного потока - 2" до полной его остановки, об этом заявил зампомощника госсекретарь США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, пишет РИА Новости.

По словам Робинсона, уже введенные санкции работают. "Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти инструменты, чтобы остановить проект. Мы остановим этот трубопровод", - заявил он, добавив, что данный проект пагубно влияет на будущие российско-американские отношения.

Сотрудник Госдепа выразил уверенность, что улучшить российско-американские отношения можно, не допустив завершения строительства трубопровода.

Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года он начал вводить санкции против газопровода.