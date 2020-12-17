США намерены вводить санкции до полной остановки «Северного потока-2»

США планируют вводить санкции против "Северного потока - 2" до полной его остановки, об этом заявил зампомощника госсекретарь США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, пишет РИА Новости.

По словам Робинсона, уже введенные санкции работают. "Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти инструменты, чтобы остановить проект. Мы остановим этот трубопровод", - заявил он, добавив, что данный проект пагубно влияет на будущие российско-американские отношения.

Сотрудник Госдепа выразил уверенность, что улучшить российско-американские отношения можно, не допустив завершения строительства трубопровода. 

Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года он начал вводить санкции против газопровода.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 15:52
    Гость: Масс.

    Новая администрация продолжит многие начинания Трампа понимая.что не все он делал плохо. А республиканцы обязатольно это поддержат ,главное Америка ферст.

  2. 17.12.2020, 15:48
    Гость: Аnton

    А разве сегодня у России не хватает мощьностей и труб для поставки газа в ЕС? Америка не обязана тратить свои средства на защиту Европы дающей средства России для укрепления военной мощи против США и ее партнеров по НАТО.

  3. 17.12.2020, 15:47
    Гость: Да

    То есть,чтобы улучшить отношения с США, нам надо самим уничтожить северный поток-2?

    Все же американцы, просто сказочные наглецы. А похоронить нам самих себя -для улучшения отношений- это он не предлагает?

    -----

    Мы уже все, что можно, улучшили в 90 -е и ранее. Войска из европы убрали, под обещание,что в НАТО эти территории не войдут .

    И что получили? Ракеты НАТО у наших границ.

    Может быть, для улучшения отношений надо было наоборот - придвинуть ракеты к "партнёрам"?

    И ведь карибский кризис в конечном счёте и привел к разоружению?

    Так как?

  4. 17.12.2020, 15:34
    Гость: Оттудова

    Сегодня, 17 декабря, хотелось бы поздравить коллег по цеху (братьев по оружию), которые несут вероятному противнику энергоносители (свет и тепло). За, ВАС, дорогие!

  5. 17.12.2020, 15:12
    Гость: nail

    Идёшь против линии партии? Соловьев (рупор Суркова) многократно заявлял, что санкции нам приносят охренительную пользу :)

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