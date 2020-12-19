Российский офицер погиб в Карабахе при разминировании дороги

00:49 19.12.2020

Офицер группы разминирования Международного противоминного центра погиб 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - цитирует сообщение Минобороны РФ "Интерфакс".

Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка, заявили в военном ведомстве.

Это третья смерть российского военнослужащего в регионе, связанная с исполнением служебных обязанностей. 9 ноября двое погибли после обстрела российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. Власти Азербайджана взяли ответственность за инцидент и назвали обстрел вертолета ошибкой. Помимо этого, в ноябре при взрыве мины был ранен российский военнослужащий, участвовавший в операции по поиску погибших в Нагорном Карабахе, напоминает "Коммерсант".

16 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы за сутки в Степанакерте обнаружили 1203 неразорвавшихся мины и снаряда, очистили 16 км дорог.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.