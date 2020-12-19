Российский офицер погиб в Карабахе при разминировании дороги
Офицер группы разминирования Международного противоминного центра погиб 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша.
"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - цитирует сообщение Минобороны РФ "Интерфакс".
Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка, заявили в военном ведомстве.
Это третья смерть российского военнослужащего в регионе, связанная с исполнением служебных обязанностей. 9 ноября двое погибли после обстрела российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. Власти Азербайджана взяли ответственность за инцидент и назвали обстрел вертолета ошибкой. Помимо этого, в ноябре при взрыве мины был ранен российский военнослужащий, участвовавший в операции по поиску погибших в Нагорном Карабахе, напоминает "Коммерсант".
16 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы за сутки в Степанакерте обнаружили 1203 неразорвавшихся мины и снаряда, очистили 16 км дорог.
В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мы за ценой не постоим?
Да, ары там понавтыкали мин на десяток лет разминирования. Вот жеж народец, сами там не жили и другим не давали!