Лукашенко рассказал о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанная недавно террористическая группа Николая Автуховича готовила преступления и ввозила «тонны оружия» через Украину.

«Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы!», - цитирует слова Лукашенко «БелТА».

Лукашенко отметил, что все каналы поставок были вскрыты силовиками. «Если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был», - заявил он.

Он также рассказал, что вопрос пресечения подобной деятельности держится на контроле. «Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках - прим.ред.) есть, оттуда (из-за границы. - прим.ред.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2020, 22:35
    Гость: у плохого танцора и погранцы с рентгеновыми косами стоять

    Технология опробована в Беларуси:
    «У каждого в гараже полтонны-тонна бензина.Мы посмотрели в каждую замочную скважину!» ( ЗАЯВИЛ Лукашенко 17.06.2011 1-я пр. бел.радио)
    Россияне!Вы ещё не знаете, что будет ,когда он возьмётся за яйца в хорошем смысле слова!Масло сразу пропадает,когда он берется за яйца,вот что происходит.У него 1954года рождения папа погиб во время ВОВ!В плохом смысле этот танцор уже отложил яйца в своём "Лебединном озере".

  2. 25.12.2020, 22:23
    Гость: cdtn

    И будет вам, бобрам, счастье, как у нас на Украине! Не приведи, Господь, Белоруссию в такое дерьмо!

  3. 25.12.2020, 21:54
    Гость: Альфа

    А что, Лука поставляет с Мозырского НПЗ бензин украм, а они ему взамен тонны оружия. Бартер,понимаешь.

  4. 25.12.2020, 21:41
    Гость: кукушка,кукушка!я тебя знаю!

    Точно!А сейчас их потомки и флаг вывесили в честь былых воспоминаний бело-красный склеенный синей изолентой.И церковь в очереди стояла на поклоны .

  5. 25.12.2020, 21:02
    Гость: наталья

    А бобры пиндосов с цветами ждать будут. Были уже такие, которые гитлеровцев с хлебом-солью и поклонами встречали.

Все комментарии (15)
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