Лукашенко рассказал о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины

17:54 25.12.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанная недавно террористическая группа Николая Автуховича готовила преступления и ввозила «тонны оружия» через Украину.

«Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы!», - цитирует слова Лукашенко «БелТА».

Лукашенко отметил, что все каналы поставок были вскрыты силовиками. «Если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был», - заявил он.

Он также рассказал, что вопрос пресечения подобной деятельности держится на контроле. «Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках - прим.ред.) есть, оттуда (из-за границы. - прим.ред.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле».