Лукашенко рассказал о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанная недавно террористическая группа Николая Автуховича готовила преступления и ввозила «тонны оружия» через Украину.
«Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы!», - цитирует слова Лукашенко «БелТА».
Лукашенко отметил, что все каналы поставок были вскрыты силовиками. «Если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был», - заявил он.
Он также рассказал, что вопрос пресечения подобной деятельности держится на контроле. «Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках - прим.ред.) есть, оттуда (из-за границы. - прим.ред.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле».
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Технология опробована в Беларуси:
«У каждого в гараже полтонны-тонна бензина.Мы посмотрели в каждую замочную скважину!» ( ЗАЯВИЛ Лукашенко 17.06.2011 1-я пр. бел.радио)
Россияне!Вы ещё не знаете, что будет ,когда он возьмётся за яйца в хорошем смысле слова!Масло сразу пропадает,когда он берется за яйца,вот что происходит.У него 1954года рождения папа погиб во время ВОВ!В плохом смысле этот танцор уже отложил яйца в своём "Лебединном озере".
И будет вам, бобрам, счастье, как у нас на Украине! Не приведи, Господь, Белоруссию в такое дерьмо!
А что, Лука поставляет с Мозырского НПЗ бензин украм, а они ему взамен тонны оружия. Бартер,понимаешь.
Точно!А сейчас их потомки и флаг вывесили в честь былых воспоминаний бело-красный склеенный синей изолентой.И церковь в очереди стояла на поклоны .
А бобры пиндосов с цветами ждать будут. Были уже такие, которые гитлеровцев с хлебом-солью и поклонами встречали.