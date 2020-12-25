Пашинян заявил о готовности уйти в отставку по решению народа

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку «по решению народа». Он также сообщил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

«Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время»,— цитирует «Коммерсант» его запись в соцсети.

«Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов»,— добавил политик.

После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении вспыхнули протесты. Оно предполагает передачу части территорий Азербайджану, вывод войск Армении и введение российских миротворцев. Участники протестных акций требуют отставки Никола Пашиняна.      

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2020, 00:59
    Гость: Армяне так ничего и не поняли.

    Надо вывести российские войска из Карабаха и Армении. Хватит им прятаться за спины оккупантов.

  2. 26.12.2020, 00:39
    Гость: Евсей

    Наверное согласовал куда бежать, финансы приготовил на месте бегства. Может и правда, что получил от Алиева очень крупную взятку за сдачу Карабаха. Мутное дело.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Космонавт за три копейки»
«Всенародный одобрямс» для Лукашенко
«Всенародный одобрямс» для Лукашенко
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Камеры видеонаблюдения
Россия вышла на 3 место в мире по числу камер видеонаблюдения
ФСБ задержала 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта
В России отменили досрочные ЕГЭ и ГИА
Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам колонии
Лукашенко рассказал о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины
Историка Соколова приговорили к 12,5 годам строгого режима
Керимов
Сенатор Керимов стал самым разбогатевшим миллиардером в РФ
Турция требует от прибывающих в страну иметь отрицательный тест на COVID