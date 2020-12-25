Пашинян заявил о готовности уйти в отставку по решению народа
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку «по решению народа». Он также сообщил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.
«Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время»,— цитирует «Коммерсант» его запись в соцсети.
«Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов»,— добавил политик.
После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении вспыхнули протесты. Оно предполагает передачу части территорий Азербайджану, вывод войск Армении и введение российских миротворцев. Участники протестных акций требуют отставки Никола Пашиняна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо вывести российские войска из Карабаха и Армении. Хватит им прятаться за спины оккупантов.
Наверное согласовал куда бежать, финансы приготовил на месте бегства. Может и правда, что получил от Алиева очень крупную взятку за сдачу Карабаха. Мутное дело.
промитинговали, митингуйте дальше.
это знакомо.