Порошенко признался в организации операции против россиян в Белоруссии

Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в организации операции против граждан России, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года.

В интервью украинскому "Пятому каналу" Пророшенко рассказал, что в конце 2018 года как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины санкционировал проведение данной операции. 

Целью операции был "захват лиц, причастных к авиакатастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году".

По словам Порошенко, операцию сорвали "конкретные лица", которых он хочет привлечь к ответственности за государственную измену.

Власти Белоруссии 29 июля, незадолго до президентских выборов, состоявшихся в республике 9 августа, сообщили о задержании 33 иностранцев, которых обвинили в подготовке теракта. Утверждалось, что большинство задержанных - граждане РФ.

Москва назвала обвинения Минска безосновательными. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию, еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 31.12.2020, 15:34
    Гость: ABCD

    За то как он подставить батьку! А тот с ним чуть ли не в дёсны лобызался, всячески подчёркивал, что Порошенко ему друг.
    Батька так верил Киеву и так горячо их поддерживал, а они его слили за минуту.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Лавров высказался о запрете руководству России посещать Олимпиаду
Париж. Франция
Прелести неолиберализма: во Франции заговорили о невыносимых условиях жизни в стране
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Под шумок: россиянам запретили «агитацию» в соцсетях
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Елка на Красной площади © KM.RU, Алексей Белкин
Красная площадь в новогоднюю ночь будет закрыта
Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины
Россия победила Швецию на молодежном ЧМ по хоккею
Рубль потерял шестую часть своей стоимости в 2020 году
Украина флаг
Украина в 2020 году запретила ввоз из РФ 6 «пропагандистских» детских книг
© KM.RU, Кирилл Зыков
Власти Москвы призвали таксистов не завышать цены на поездки зимой
Елена Веснина
Российская теннисистка Веснина заявила о возобновлении карьеры
Опубликован рейтинг самых расточительных госзакупок 2020 года