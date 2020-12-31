Порошенко признался в организации операции против россиян в Белоруссии

13:55 31.12.2020

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в организации операции против граждан России, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года.

В интервью украинскому "Пятому каналу" Пророшенко рассказал, что в конце 2018 года как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины санкционировал проведение данной операции.

Целью операции был "захват лиц, причастных к авиакатастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году".

По словам Порошенко, операцию сорвали "конкретные лица", которых он хочет привлечь к ответственности за государственную измену.

Власти Белоруссии 29 июля, незадолго до президентских выборов, состоявшихся в республике 9 августа, сообщили о задержании 33 иностранцев, которых обвинили в подготовке теракта. Утверждалось, что большинство задержанных - граждане РФ.

Москва назвала обвинения Минска безосновательными. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию, еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.