Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины
Президент Украины Владимир Зеленский запретил судам под российским флагом ходить по внутренним водам страны. Как пишет РИА Новости, соответствующий запрет содержится в законе "О внутреннем водном транспорте", подписанном Зеленским.
Согласно тексту документа, заходить во внутренние воды Украины запрещается судам, "плавающим под флагом государства-агрессора, судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях".
Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.
Верховная рада поддержала этот закон 3 декабря.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чёт похоже на предсмертную записку. Типа поколения верьте: Крым вернётся.
Для этого как минимум надо помойку расчистить с жуткой мовой , от которого весь юго- восток шарахазается, отсталостью, которую являет нынешняя Украина. Куда Крым должен вернуться? С водой вполне решается. Например в этом году рекордный урожай яблок.
спрашивается, вот почему этот нарыв иврейского неонацизма не придавили в 2014м?
"По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться, —
Ей Шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
Вперёд
И лаю твоего совсем не примечает. —
«Эх, эх! — ей Моська отвечает, —
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!»"
А почему масса врагов русофобов любят Родину из-за бугра, или имеют там недвижимость?
Еврейский комик шутит. Кому нужны бессмысленные водные артерии в 21 веке в виде Днепра и Днестра?