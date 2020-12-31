Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины

"По улицам Слона водили,

Как видно, напоказ.

Известно, что Слоны в диковинку у нас,

Так за Слоном толпы зевак ходили.

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.

Увидевши Слона, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться;

Ну так и лезет в драку с ним.

«Соседка, перестань срамиться, —

Ей Шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться?

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт

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И лаю твоего совсем не примечает. —

«Эх, эх! — ей Моська отвечает, —

Вот то-то мне и духу придает,

Что я, совсем без драки,

Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки:

«Ай, Моська! знать, она сильна,

Что лает на Слона!»"