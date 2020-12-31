Зеленский запретил российским судам ходить по рекам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский запретил судам под российским флагом ходить по внутренним водам страны. Как пишет РИА Новости, соответствующий запрет содержится в законе "О внутреннем водном транспорте", подписанном Зеленским.  

Согласно тексту документа, заходить во внутренние воды Украины запрещается судам, "плавающим под флагом государства-агрессора, судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях".

Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.

Верховная рада поддержала этот закон 3 декабря. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2020, 13:53
    Гость: Ермак

    Чёт похоже на предсмертную записку. Типа поколения верьте: Крым вернётся.
    Для этого как минимум надо помойку расчистить с жуткой мовой , от которого весь юго- восток шарахазается, отсталостью, которую являет нынешняя Украина. Куда Крым должен вернуться? С водой вполне решается. Например в этом году рекордный урожай яблок.

  3. 31.12.2020, 13:43
    Гость: басня Крылова

    "По улицам Слона водили,
    Как видно, напоказ.
    Известно, что Слоны в диковинку у нас,
    Так за Слоном толпы зевак ходили.
    Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
    Увидевши Слона, ну на него метаться,
    И лаять, и визжать, и рваться;
    Ну так и лезет в драку с ним.
    «Соседка, перестань срамиться, —
    Ей Шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться?
    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
    Вперёд
    И лаю твоего совсем не примечает. —
    «Эх, эх! — ей Моська отвечает, —
    Вот то-то мне и духу придает,
    Что я, совсем без драки,
    Могу попасть в большие забияки.
    Пускай же говорят собаки:
    «Ай, Моська! знать, она сильна,
    Что лает на Слона!»"

  4. 31.12.2020, 13:39
    Гость: Вячеслав

    А почему масса врагов русофобов любят Родину из-за бугра, или имеют там недвижимость?

  5. 31.12.2020, 13:01
    Гость: Жека

    Еврейский комик шутит. Кому нужны бессмысленные водные артерии в 21 веке в виде Днепра и Днестра?

Все комментарии (20)
Выбор читателей
«Истории "наезда" на Трампа и последние истории с, простите уже за новое неприличное слово, Навальным, удивительно похожи»
«Инициаторам проекта "буржуазно-национальной модернизации России" не хватило ума понять, что как только они "распустят" Союз, республики одна за другой начнут находить себе новых покровителей и продаваться уже другим империям»
Под шумок: россиянам запретили «агитацию» в соцсетях
Сергей Кислица
Советский Союз виноват в оккупации Украины Гитлером: Киев переписывает историю в ООН
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Израиле еще один житель скончался после вакцинации от коронавируса
© KM.RU
«Аэрофлот» получит 4,3 млрд руб. за перевозки чиновников в 2021 году
Иран выделит по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского Boeing
Елка на Красной площади © KM.RU, Алексей Белкин
Красная площадь в новогоднюю ночь будет закрыта
Россия победила Швецию на молодежном ЧМ по хоккею
Рубль потерял шестую часть своей стоимости в 2020 году
Украина флаг
Украина в 2020 году запретила ввоз из РФ 6 «пропагандистских» детских книг
© KM.RU, Кирилл Зыков
Власти Москвы призвали таксистов не завышать цены на поездки зимой