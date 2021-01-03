Джонсон заявил о неготовности шотландцев к референдуму о независимости

Шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании, считает британский премьер-министр Борис Джонсон.

"У них  в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение", - цитирует Джонсона "Интерфакс".

Премьер отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в Европейском экономическом сообществе состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Brexit, в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет "о правильном временном промежутке".

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Шотландии Николой Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в ЕС и будет принята туда в кратчайшие сроки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.01.2021, 22:34
    Гость: мнение со стороны

    Что-то как выдаст, только и смейся. Везде знаток, и по референдуму в Шотландии, и по "Кинжалам" и материнскому капиталу. Шотландия - не колония Англии, а равноправный субъект Объединенного Королевства со статусом королевства(Уэльс - княжество). Это видно: право - свое, с большим влиянием континентального, а не общее, англосаксонское, парламент - свой, кабинет министров, судебная система. Серьезных оснований для выхода из ОК - нет. Значит, о том, что скрывается за инициативами о проведении референдума, судить надо умным экспертам, а не всякой гопоте. Кстати, на опыте Шотландии можно подумать об РФ. О возможных референдумах в субъектах Федерации, если там тоже....ну, не будем дальше.

  4. 03.01.2021, 21:43
    Гость: Виктор

    Ага, 500 лет готовились, готовились щотландцы сбросить с шеи английских колонизаторов, но, с точки зрения колонизаторов, шотландцы плохо подготовились. После выхода Шотландии, будем говорить уже не Мелкобритания, а Микробритания!

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