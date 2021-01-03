Джонсон заявил о неготовности шотландцев к референдуму о независимости

21:10 3.01.2021

Шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании, считает британский премьер-министр Борис Джонсон.

"У них в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение", - цитирует Джонсона "Интерфакс".

Премьер отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в Европейском экономическом сообществе состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Brexit, в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет "о правильном временном промежутке".

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Шотландии Николой Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в ЕС и будет принята туда в кратчайшие сроки.