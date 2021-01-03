Армянский омбудсмен обвинил Баку в нарушении договоренностей

13:22 3.01.2021

Омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил азербайджанского президента Ильхама Алиева в нарушении достигнутого трехстороннего соглашения в части обмена военнопленными. Такое заявление он сделал после того, как в Азербайджане отказались признавать взятых в плен армянских военных военнопленными, назвав их террористами.

Соответствующее заявление азербайджанский президент сделал в четверг, 31 декабря. Он сказал, что поскольку вооруженные группировки противника, которые все еще остаются на территории Нагорного Карабаха, уже не подчиняются Армении, их нужно считать террористами, а не военнопленными.

“Подобные заявления грубо нарушают послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека”, - приводят слова Татояна "Новые Известия". Он обвинил Азербайджан в затягивании процесса возврата военнопленных и тел погибших солдат. По его словам, взятые в плен армянские военнослужащие должны быть немедленно освобождены.

Согласно договоренностям, стороны обмениваются военнопленными по схеме "всех на всех". Ранее помочь вернуть армянских военнопленных из Азербайджана также просил президент Армении Армен Саркисян российского президента Владимира Путина. К настоящему времени из Азербайджана в Армению вернулись только 49 армянских солдат, взятых в плен.