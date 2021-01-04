Британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США

14:21 4.01.2021

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.

Свое решение суд обосновал опасениями за психическое здоровье обвиняемого.

Предполагается, что американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности, подаст апелляцию на это решение.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.

В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

