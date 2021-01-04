Британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США
Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.
Свое решение суд обосновал опасениями за психическое здоровье обвиняемого.
Предполагается, что американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности, подаст апелляцию на это решение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.
В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну что Вы хотите, он же не Навальный на германском курорте.
Вышкой не может. Они впаяют эти 175, адвокат оспорит и скосит 25, комиссия отнесется гуманно и снимет ещё 25. Таким образом всем ясно, что имеем дело с самой гуманной системой правосудия. Кроме того, он должен ещё сидеть, чтобы была возможность раз в 5 лет писать о нём большую статью. В назидание правдолюбам, которые так и не поняли, какая она - "свобода слова".
Журналист обнародовал правду про преступления СШП, ну а швеция - их сателлит.
Сами пытать будем, не лишайте удовольствия, ответили гордые бриты.
это фактически Пытки журналиста за то что он Обнароводовал Преступления Государства сша в первую очередь, но не только.
иными словами, Преследование за его профессиональную работу и честность.
инетресно так же, что км не забыл повторить лживую прпаганду сша об обвинении Ассанжа в швеции.
НО, "забыли" так же написать что это было Сфабрикованное дело - само по себе Преступление.
девицы которые выдвинули "обвинение" потом Отказались от заявы и заявили что их Заставила Полиция сделать оговор.
дело в швеции было Прекращено ДО того как Ассанжа похитили в лондоне по указке Кагала.
Ассанжа поместили в тюрьму максимальной строгости, где сидят серийные убийце и тп. - за то что он Обнародовал Правду.
это Вопиющее издевательство над человеком и попрание Всех норм и прав человека.
если бу рф не была бы колонией сша, это должно было бы быть основанием для санкций против всех кто замешан в этой Грязной истории.