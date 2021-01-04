Британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США

Джулиан Ассанж

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.

Свое решение суд обосновал опасениями за психическое здоровье обвиняемого.

Предполагается, что американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности, подаст апелляцию на это решение.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.

В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.01.2021, 17:25
    Гость: Alex203

    Вышкой не может. Они впаяют эти 175, адвокат оспорит и скосит 25, комиссия отнесется гуманно и снимет ещё 25. Таким образом всем ясно, что имеем дело с самой гуманной системой правосудия. Кроме того, он должен ещё сидеть, чтобы была возможность раз в 5 лет писать о нём большую статью. В назидание правдолюбам, которые так и не поняли, какая она - "свобода слова".

  5. 04.01.2021, 16:26
    Гость: gvozd

    это фактически Пытки журналиста за то что он Обнароводовал Преступления Государства сша в первую очередь, но не только.
    иными словами, Преследование за его профессиональную работу и честность.
    инетресно так же, что км не забыл повторить лживую прпаганду сша об обвинении Ассанжа в швеции.
    НО, "забыли" так же написать что это было Сфабрикованное дело - само по себе Преступление.
    девицы которые выдвинули "обвинение" потом Отказались от заявы и заявили что их Заставила Полиция сделать оговор.
    дело в швеции было Прекращено ДО того как Ассанжа похитили в лондоне по указке Кагала.
    Ассанжа поместили в тюрьму максимальной строгости, где сидят серийные убийце и тп. - за то что он Обнародовал Правду.
    это Вопиющее издевательство над человеком и попрание Всех норм и прав человека.
    если бу рф не была бы колонией сша, это должно было бы быть основанием для санкций против всех кто замешан в этой Грязной истории.

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