Суд в Багдаде выдал ордер на арест Дональда Трампа

17:46 7.01.2021

Иракский суд в Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа, который подозревается в организации убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Документ был выписан судьей по материалам расследования, установившего, что командующий Корпуса стражей исламской революции и глава шиитской милиции Абу Махди аль-Мухандис были убиты с использованием американского беспилотника. В ордере утверждается, что речь шла именно о предумышленном убийстве. За подобное преступление в соответствии с иракским законодательством предусмотрена смертная казнь, сообщает РБК со ссылкой на AP.

При этом в суде указали, что расследование все еще продолжается.

Ранее Дональд Трамп назвал погибшего иранского генерала «террористом номер один в мире». Тегеран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. В итоге в ночь на 8 января 2020 года Тегеран нанес ракетный удар по объектам в Ираке, которые использовали американские военные (база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля).

Накануне несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке рассказали об аудиозаписи, на которой неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия. «Сулеймани будет отомщен», - говорилось в аудиозаписи. Американские власти данную угрозу реальной не считают.