18-летняя американка сдала ФБР родственников, штурмовавших Капитолий

18 летняя американка Хелена Дьюк фактически донесла на  своих родственников - мать, дядю и тетю - в ФБР, заявив, что они принимали участие в протестах при штурме Капитолия.

Девушка написала в Twitter, что увидела в новостях, как ее мать дралась с женщиной-полицейским. По словам Хелены Дьюк, мать при этом сказала семье, что уезжает к своей сестре, и выключила геолокацию на телефоне, сообщает телеканал "Россия 24".

Коллаж: amarok-man.livejournal.com

Хелена напомнила при этом, как ей в свое время запрещали участие в акциях в поддержку Black Lives Matter и даже выгоняли из дома. 

Девушка отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. Позже она закрыла свою страницу в Twitter.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2021, 23:23
    Гость: Alex203

    Не только аплодисменты, но и театральные бинокли имелись. Правда кое кто не зевал. Финскую фуру с факсами "конфисковали" для баррикад и разгрузили минут за 20, Правда факсов потом уже не нашли. Они по тем временам легко уходили по 300 уе.

  2. 10.01.2021, 22:28
    Гость: аплодисментов зевак

    Да не было там аплодисментов зевак, насколько я видел.
    Это потом по ТВ придали нужный тон событию - дескать, все поддержали.

  4. 10.01.2021, 22:13
    Гость: Нет, склероз не годится,

    его отсутствие можно установить медицинской экспертизой.
    Запишите себе на будущее:
    "Я человек пьющий, многого не помню. Наверное, все было так, как мне говорил товарищ следователь на предварительном следствии."

  5. 10.01.2021, 22:12
    Гость: Павлики Морозовы вечны

    американка Хелена Дьюк повторила "подвиг" Павлика Морозова. США всегда были отражением СССР, таковыми и остались. Типичная "пионерка", заложила родную мать за концепцию светлого (ой нет Black - это чёрного) будущего!

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