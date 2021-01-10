18-летняя американка сдала ФБР родственников, штурмовавших Капитолий

15:57 10.01.2021

18 летняя американка Хелена Дьюк фактически донесла на своих родственников - мать, дядю и тетю - в ФБР, заявив, что они принимали участие в протестах при штурме Капитолия.

Девушка написала в Twitter, что увидела в новостях, как ее мать дралась с женщиной-полицейским. По словам Хелены Дьюк, мать при этом сказала семье, что уезжает к своей сестре, и выключила геолокацию на телефоне, сообщает телеканал "Россия 24".

Коллаж: amarok-man.livejournal.com

Хелена напомнила при этом, как ей в свое время запрещали участие в акциях в поддержку Black Lives Matter и даже выгоняли из дома.

Девушка отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. Позже она закрыла свою страницу в Twitter.