18-летняя американка сдала ФБР родственников, штурмовавших Капитолий
18 летняя американка Хелена Дьюк фактически донесла на своих родственников - мать, дядю и тетю - в ФБР, заявив, что они принимали участие в протестах при штурме Капитолия.
Девушка написала в Twitter, что увидела в новостях, как ее мать дралась с женщиной-полицейским. По словам Хелены Дьюк, мать при этом сказала семье, что уезжает к своей сестре, и выключила геолокацию на телефоне, сообщает телеканал "Россия 24".
Коллаж: amarok-man.livejournal.com
Хелена напомнила при этом, как ей в свое время запрещали участие в акциях в поддержку Black Lives Matter и даже выгоняли из дома.
Девушка отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. Позже она закрыла свою страницу в Twitter.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не только аплодисменты, но и театральные бинокли имелись. Правда кое кто не зевал. Финскую фуру с факсами "конфисковали" для баррикад и разгрузили минут за 20, Правда факсов потом уже не нашли. Они по тем временам легко уходили по 300 уе.
Да не было там аплодисментов зевак, насколько я видел.
Это потом по ТВ придали нужный тон событию - дескать, все поддержали.
Ту, которую "от нас скрывают", надеюсь?
его отсутствие можно установить медицинской экспертизой.
Запишите себе на будущее:
"Я человек пьющий, многого не помню. Наверное, все было так, как мне говорил товарищ следователь на предварительном следствии."
американка Хелена Дьюк повторила "подвиг" Павлика Морозова. США всегда были отражением СССР, таковыми и остались. Типичная "пионерка", заложила родную мать за концепцию светлого (ой нет Black - это чёрного) будущего!