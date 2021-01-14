ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против РФ по Крыму
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес промежуточное решение по межгосударственной жалобе «Украина против России (Крым)». Предметом спора стали события 2014–2015 годов на полуострове. Саму жалобу суд признал частично приемлемой, окончательное решение по ней будет принято позже.
«Во-первых, ЕСПЧ определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая картина нарушений прав человека Россией в Крыму в соответствующий период, а именно с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, допустимой. Суд постановил, что в данном деле он не был призван решать, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права»,— цитирует постановление суда «Коммерсант».
Как утончили в Минюсте РФ, ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности некоторых обвинений, выдвинутых Киевом против Москвы. Недоказанными обвинениями, по мнению ЕСПЧ, являются информация о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, о безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, а также об отказах в регистрации религиозных организаций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да всё дело в том, что наши правящие либералы где-то в душе всё ещё надеются на вхождение в Европу, несмотря на то, что им при людно плюют в лицо. Утрутся и снова талдычат о желаемом равноправном партнёрстве.
Сам, что ли ,зарывал? Нет? Ну, так и п.....
Заплатили не "вы", а Газпром. А это две большие разницы.
Столько дураков, дальше некуда! Северная Корея, ее народ живут много лучше в материальном отношении, а уж о чувстве национального достоинства сравнительно с родиной автора и говорить не приходится.При богатствах РФ политика, тождественная Сев. Корейской, способна продемонстрировать чудеса в организации жизни.
Не врать. Еще так тупо. Что вы отберете? Ничего. В 14 и нач.15-го видели именно представителей "патриотического общества" РФ в Донбассе, и что? Позор один. Надо много заниматься спортом, военной подготовкой, психологической, а не тупо угрожать.