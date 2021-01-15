В отношении Саркози началось расследование из-за получения денег из России

Николя Саркози

В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози, который подозревается в «торговле влиянием», началось расследование.

По информации издания Mediapart, в 2019 году Николя Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской компанией «РЕСО-Гарантия» (контролируется братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми). Стоимость контракта оценивается в 3 млн. евро. В начале прошлого года Саркози получил первую выплату в размере 500 тысяч евро, сообщает РБК.

Национальная финансовая прокуратура Франции намерена установить, «действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 15.01.2021, 20:22
    Гость: наш ответ Чемберлену...

    Горбачев еще и сумки рекламировал от известного бренда Луис Витон ...и наверняка не задаром. Им с Райкой всего было мало...синдром жадности местечковых скаредных куркулистых - прижимистых селян неистребим в них. Даже занимая высокую должность президента.
    -
    Фото есть в интернете и при желании каждый может посмотреть по гуглу.
    Меченый моральный урод с дорожной сумкой от Луис Витон в люксовый машине заграничного производства.
    -

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Трамп и Байден
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
«Получены детские психологические травмы»
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Протестующий с флагом около советского танка
3 вещи, которые надо знать о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Москву для реализации поставили 10 млн уже использованных перчаток
Фото с сайта wikimedia.org
СМИ узнали о переходе директора ФСО в ФСБ
Фото с сайта pixabay.com
Школы всех регионов России вернутся к очному обучению
МИД РФ
Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу
Мурашко опроверг заявления о возможности не носить маски после вакцинации
Фото с сайта wikimedia.org
Советник Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream-2
Кудрин
Кудрин заявил, что третья волна коронавируса будет сильнее предыдущей
Фото с сайта twitter.com
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции