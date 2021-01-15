В отношении Саркози началось расследование из-за получения денег из России

16:27 15.01.2021

В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози, который подозревается в «торговле влиянием», началось расследование.

По информации издания Mediapart, в 2019 году Николя Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской компанией «РЕСО-Гарантия» (контролируется братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми). Стоимость контракта оценивается в 3 млн. евро. В начале прошлого года Саркози получил первую выплату в размере 500 тысяч евро, сообщает РБК.

Национальная финансовая прокуратура Франции намерена установить, «действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов».