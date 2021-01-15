В отношении Саркози началось расследование из-за получения денег из России
В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози, который подозревается в «торговле влиянием», началось расследование.
По информации издания Mediapart, в 2019 году Николя Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской компанией «РЕСО-Гарантия» (контролируется братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми). Стоимость контракта оценивается в 3 млн. евро. В начале прошлого года Саркози получил первую выплату в размере 500 тысяч евро, сообщает РБК.
Национальная финансовая прокуратура Франции намерена установить, «действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов».
Комментарии читателей Оставить комментарий
из Ливии брал, из России брал....
Ясен пень -Петров и Бошаров два мушкетёра.
магарыч, бакшиш...
Горбачев еще и сумки рекламировал от известного бренда Луис Витон ...и наверняка не задаром. Им с Райкой всего было мало...синдром жадности местечковых скаредных куркулистых - прижимистых селян неистребим в них. Даже занимая высокую должность президента.
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Фото есть в интернете и при желании каждый может посмотреть по гуглу.
Меченый моральный урод с дорожной сумкой от Луис Витон в люксовый машине заграничного производства.
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у нас Горбачев за рекламу пицы имел больше.