Джонсон объявил о планах проведения саммита G7 в июне в очном формате

12:19 17.01.2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах провести в июне 2021 года первый за последние два года очный саммит стран большой семерки (G7), пишет "Интерфакс".

Великобритания планирует провести встречу с участием лидеров государств G7 11-13 июня текущего года.

Великобритания в 2021 году председательствует в "большой семерке". Джонсон отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и величайшим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем", - говорится в заявлении Джонсона.

Местом проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. На саммит приглашены Австралия, Индия и Южная Корея.

Напомним, что в 2020 году саммит G7 сначала перенесли на осень, а потом отменили из-за пандемии коронавируса.