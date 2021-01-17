В США назвали число умерших после прививки вакцинами Pfizer и Moderna

13:12 17.01.2021

Федеральная база данных США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) обнародовало число граждан, умерших после вакцинации от коронавируса препаратами производства фармкомпаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

Как пишет издание The Epoch Time, всего было зафиксировано 55 летальных исходов. В ряде случаев пациенты умирали в течение нескольких дней после после вакцинации.

Так, в штате Колорадо 66-летний мужчина, проживавший в доме престарелых, после укола чувствовал сонливость и целый день не вставал с кровати. На следующий день его нашли в постели «бледным, с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта». К тому времени он уже не дышал, пульс не прощупывался.

В некоторых случаях смерть наступала у привитых спустя несколько часов после вакцинации. В штате Южная Дакота 93-летний мужчина, привившийся препаратом Pfizer/BioNTech 4 января около 11 утра, спустя два часа начал чувствовать себя плохо. Он признался, что испытывает усталость и не может продолжать курс физиотерапии. Затем у него «отяжелели ноги», и он перестал дышать.

Помимо летальных случаев, в США сообщается о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации, в 24 случаях граждане заявляли об утрате трудоспособности, 223 пациентам потребовалась госпитализация, более 1,3 тысячи человек обратились в пункты неотложной помощи самостоятельно.

В свою очередь в Норвегии ставят вопрос о безопасности вакцин Pfizer/BioNTech для пожилых людей. Ранее в стране скончались 29 человек, получивших вакцину. При этом медики связывают все эти случаи смерти исключительно с полученным ими препаратом.

В Pfizer заявили, что вместе с норвежским регулятором изучают причину смертей, отметив со ссылкой на агентство, что "количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям".