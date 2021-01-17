В США назвали число умерших после прививки вакцинами Pfizer и Moderna

Федеральная база данных США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) обнародовало число граждан, умерших после вакцинации от коронавируса препаратами производства фармкомпаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

Как пишет издание The Epoch Time, всего было зафиксировано 55 летальных исходов. В ряде случаев пациенты умирали в течение нескольких дней после после вакцинации.

Так, в штате Колорадо 66-летний мужчина, проживавший в доме престарелых, после укола чувствовал сонливость и целый день не вставал с кровати. На следующий день его нашли в постели «бледным, с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта». К тому времени он уже не дышал, пульс не прощупывался.

В некоторых случаях смерть наступала у привитых спустя несколько часов после вакцинации. В штате Южная Дакота 93-летний мужчина, привившийся препаратом Pfizer/BioNTech 4 января около 11 утра, спустя два часа начал чувствовать себя плохо. Он признался, что испытывает усталость и не может продолжать курс физиотерапии. Затем у него «отяжелели ноги», и он перестал дышать.

Помимо летальных случаев, в США сообщается о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации, в 24 случаях граждане заявляли об утрате трудоспособности, 223 пациентам потребовалась госпитализация, более 1,3 тысячи человек обратились в пункты неотложной помощи самостоятельно. 

В свою очередь в Норвегии ставят вопрос о безопасности вакцин Pfizer/BioNTech для пожилых людей. Ранее в стране скончались 29 человек, получивших вакцину. При этом медики связывают все эти случаи смерти исключительно с полученным ими препаратом. 

В Pfizer заявили, что вместе с норвежским регулятором изучают причину смертей, отметив со ссылкой на агентство, что "количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.01.2021, 17:13
    Гость: Гы-гы- На два года гас-коаил-вак/спутник-V,

    Откуда ИНФО?
    Неужели ... САМ сказал?
    Ещё не окончены испытания и н где такой информации НЕТ.
    Нас готовят к тому, что иммунитет будет держаться полгода.
    И вообще, привитым послаблений не будет, от намордников прививка не освобождает.
    Ковидля навсегда!

  3. 17.01.2021, 17:10
    Гость: СТАРИКИ ВЫНУЖДЕНЫ РИСКОВАТЬ

    Помните, сначала рыбу давали дедушке, а потом её ели все?
    Вам известны страны в настоящее время где прививают сначала молодых?
    Россия не предлагать.
    Очевидно все действуют п указаниям ВОЗ И Блина Геца, сначала стариков, потому что они в группе риска.
    Вон в Израиле снчала пожилых прививали.
    неужели израильтяне решили угробить стариков?

  4. 17.01.2021, 17:07
    Гость: Чавес 10

    Я с Вами согласен, но врачи-то, они должны хоть что-то понимать в иммунологии, кроме того, что есть антитела, значит есть "иммунитет". Вот пусть их и вакцинируют.

  5. 17.01.2021, 17:04
    Гость: Чавес 10

    Отдаленные последействия - это феномен антителозависимого усиления инфекции.

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