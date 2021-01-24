Байден побил рекорд по анонимным пожертвованиям на предвыборную кампанию

Джо Байден

Президент США Джо Байден установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на свою избирательную кампанию. 

Как пишет РБК, Байден собрал в общей сложности подобным образом $145 млн. 

Предыдущий рекорд принадлежал предвыборной компании республиканца Митта Ромни в 2012 году, который получил от анонимных спонсоров $113 млн.

Отмечается, что анонимные сборы Байдена в пять раз превышает сборы его соперника экс-президента Дональда Трампа, который собрал для выборов 2020 года $28,4 млн анонимными пожертвованиями.

При этом, на протяжении многих лет Демократическая партия США критиковала практику сбора анонимных пожертвований на избирательные кампании. По их мнению, подобные взносы в предвыборную борьбу коррумпированы, поскольку позволяют сторонникам поддерживать кандидатов без проверки и афиширования личности. Демократы даже предлагали запретить такой механизм сбора средств на предвыборные кампании.

Американское законодательство о финансировании избирательных кампаний в теории должно исключать влияние денег на политиков. Однако в законах есть пробелы, которыми воспользовались поддержавшие Байдена анонимные жертвователи.

Например, средства можно жертвовать в политические некоммерческие организации. Таким образом организация Defending Democracy Together («Защищая демократию вместе») потратила $15,6 млн на кампанию Байдена. По закону она не должна раскрывать федеральному правительству источники своего финансирования.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Байден одержал в них победу и 20 января 2021 года вступил в должность 46-го главы государства. По данным на конец октября, он собрал на свою избирательную кампанию в общей сложности $1,51 млрд, из которых потратил только $1,29 млрд.

Трамп собрал на предвыборную гонку чуть больше — $1,57 млрд, потратил из которых $1,29 млрд. Экс-президент израсходовал $440 млн на рекламу в медиа и интернете. Траты его соперника-демократа на эти цели составили $380 млн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.01.2021, 21:27
    Гость: Все это---

    ...чтоб все верили,что это существо-избранник народа.
    На деле всю эту свистопляску оплачивает
    Линн де Ротшилд.

  5. 24.01.2021, 16:40
    Гость: Ему натяжку кожи лица

    что ли сделали? Все время улыбается и не понятно - фальшиво или нет.

Все комментарии (17)
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