Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

07:50 26.01.2021

Палата представителей внесла в Сенат США резолюцию об импичменте экс-президенту Дональду Трампу.

Голосование за импичмент состоялось 13 января, Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, результатом которого стал штурм Капитолия 6 января. Как сообщает "Интерфакс", слушания по делу Трампа начнутся на неделе, которая стартует 8 февраля.

По мнению экспертов, данная затея не увеньчается успехом, так как для вынесения импичмента демократам потребуется поддержка 17 республиканцев, которые не намерены поддерживать данный процесс.

Аналогичной точки зрения придерживается и нынешний глава государства Джо Байден. "Сенат изменился с тех пор, как я был там, но он не изменился настолько сильно ", - заявил он, добавив, что данный процесс может повлиять на его законодательную повестку и сроки утверждения его кандидатов в кабинете министров.

Однако, если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок и занимать иные государственные должности.