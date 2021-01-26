Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

Дональд Трамп

Палата представителей внесла в Сенат США резолюцию об импичменте экс-президенту Дональду Трампу.

Голосование за импичмент состоялось 13 января, Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, результатом которого стал штурм Капитолия 6 января. Как сообщает "Интерфакс", слушания по делу Трампа начнутся на неделе, которая стартует 8 февраля.

По мнению экспертов, данная затея не увеньчается успехом, так как для вынесения импичмента демократам потребуется поддержка 17 республиканцев, которые не намерены поддерживать данный процесс. 

Аналогичной точки зрения придерживается и нынешний глава государства Джо Байден. "Сенат изменился с тех пор, как я был там, но он не изменился настолько сильно ", - заявил он, добавив, что данный процесс может повлиять на его законодательную повестку и сроки утверждения его кандидатов в кабинете министров.

Однако, если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок и занимать иные государственные должности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2021, 08:17
    Гость: "Подавляющее мерзопакостное большинство".

    Если б он и помер уже,и тогда б импичировали его,и не будет он больше баллотироваться,с чего они взяли.
    Его все- все просто предали.

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