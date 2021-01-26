На долларах США планируют разместить портрет борца против рабства

22:22 26.01.2021

Министерство финансов США рассматривает возможность замены на 20-долларовых купюрах портрета бывшего президента Эндрю Джексона на изображение темнокожей аболиционистки и борца против рабства Гарриет Табмен, сообщает «Интерфакс».

Продвижение данной инициативы в свое время притормозил Дональд Трамп (через министра финансов Стивена Мнучина), но смена власти в Вашингтоне (недавно бывшая председатель ФРС Джанет Йеллен стала новым министром финансов) и приход Джо Байдена способствовали ее возрождению.

«Важно, чтобы наши банкноты, наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны, и портрет Гарриет Табмен несомненно отразит это», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Гарриет Табмен в годы Гражданской войны 1861-1865 годов сражалась в армии северян против рабовладельцев Юга. Летом 1863 года приняла участие в рейде негритянского партизанского отряда, освободившего 750 рабов.

Она долго пыталась выпросить себе военную пенсию - 1800 долларов в качестве просроченного платежа от федерального правительства, отказавшегося признать её ветеранский статус. В 1899 году Гарриет официально вышла на пенсию, но деньги она получила не за личные заслуги в войне, а как вдова Нельсона Дэвиса - ветерана гражданской войны. В начале XX века Табмен активно участвовала в жизни Африканской методистской епископальной церкви Сиона.

10 марта 1913 года Гарриет Табмен ушла из жизни, скончавшись от пневмонии в возрасте более 90 лет.