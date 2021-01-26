На долларах США планируют разместить портрет борца против рабства
Министерство финансов США рассматривает возможность замены на 20-долларовых купюрах портрета бывшего президента Эндрю Джексона на изображение темнокожей аболиционистки и борца против рабства Гарриет Табмен, сообщает «Интерфакс».
Продвижение данной инициативы в свое время притормозил Дональд Трамп (через министра финансов Стивена Мнучина), но смена власти в Вашингтоне (недавно бывшая председатель ФРС Джанет Йеллен стала новым министром финансов) и приход Джо Байдена способствовали ее возрождению.
«Важно, чтобы наши банкноты, наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны, и портрет Гарриет Табмен несомненно отразит это», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Гарриет Табмен в годы Гражданской войны 1861-1865 годов сражалась в армии северян против рабовладельцев Юга. Летом 1863 года приняла участие в рейде негритянского партизанского отряда, освободившего 750 рабов.
Она долго пыталась выпросить себе военную пенсию - 1800 долларов в качестве просроченного платежа от федерального правительства, отказавшегося признать её ветеранский статус. В 1899 году Гарриет официально вышла на пенсию, но деньги она получила не за личные заслуги в войне, а как вдова Нельсона Дэвиса - ветерана гражданской войны. В начале XX века Табмен активно участвовала в жизни Африканской методистской епископальной церкви Сиона.
10 марта 1913 года Гарриет Табмен ушла из жизни, скончавшись от пневмонии в возрасте более 90 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В общем от короновируса померла.
Ожидаемо.
В Канаде давно ходит десятка с какойто мымрой, подобной этой.
Ну,канадцы вечно впереди амер.паровоза бегут.
Почему б не напечатать (как было в Европе,у немцев-худ.Гольбейн,у испанцев-Сервантес,и тд)скажем,амер.литераторов,того же
Э.По. на одной стороне-сам мистер По,на обратной можно и эту мымру в качестве "Ворона" ,персонажа одноименного у По. Все были бы довольны. И просвещенные,и негры.
Кстати,почему статую Свободы ещё не покрасили в черный?безобразие.
Но хватка у тёти была нехилая,те 1 800 $=помножим на сто,сегодня.
На долларах нужно размещять только негров, если там белые то это рассизм.
пора бы тебе знать что деньги в Штатах не меняют и не обменивают старые банкноты на новые Просто новые 20-ти долларовые банкноты будут теперь выпускать с портретом этой бабули и какое-то время в обращении будут оба вида Со временем старые банкноты выйдут из обращения по старости и останется только новая Хотя лично мне Джексон больше нравится Ну и насчет раздачи денег-сейчас присылают очередной чек на 600д-на человека-а немного позже еще 1400д С учетом уже выданных 1200д это составит 3200д за период эпидемии Думаю не так уж и мало
Борца за рабство в стране и страны!