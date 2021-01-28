Япония потратит $320 млн на ракету против России, Китая и КНДР

17:31 28.01.2021

Правительство Японии намерено выделить 320 миллионов долларов (33,5 млрд иен) на увеличение дальности полета ракеты 12 типа «Хитонисики», которая в настоящее время способна наносить удары на расстоянии до 200 километров.

Данное решение, по словам японского правительства, связано с аннулированием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает «Газета.ru» со сслыкой на статью в Mainichi Shimbun.

Предположительно, дальность ракеты будет увеличена до 1500 километров. Военные также намерены сделать ее невидимой для радаров.

При этом указывается, что данная ракета будет направлена против России, Китая и КНДР.

«Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии - благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР», - говорится в статье.