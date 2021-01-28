Япония потратит $320 млн на ракету против России, Китая и КНДР

Правительство Японии намерено выделить 320 миллионов долларов (33,5 млрд иен) на увеличение дальности полета ракеты 12 типа «Хитонисики», которая в настоящее время способна наносить удары на расстоянии до 200 километров.

Данное решение, по словам японского правительства, связано с аннулированием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает «Газета.ru» со сслыкой на статью в Mainichi Shimbun.

Предположительно, дальность ракеты будет увеличена до 1500 километров. Военные также намерены сделать ее невидимой для радаров.

При этом указывается, что данная ракета будет направлена против России, Китая и КНДР.

«Когда ракеты будут готовы, их планируется развернуть на американских базах в Азии - благодаря этому можно будет наносить удары по России, Китаю и КНДР», - говорится в статье.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.01.2021, 19:59
    Гость: ABCD

    Эту статью в "иносми" я читал ещё в прошлом году.
    Интересно то, что сами японцы пишут об этой ситуации:
    "Страну невозможно защитить только за счет обороны. Лучшая оборона — это нападение. Так было раньше, и так происходит в настоящее время. Разве можно доверять Китаю? КНДР, России Южной Корее? Мы должны иметь больше шансов одним ударом покончить с ними...."
    Тут невольно вспоминается история с Второй мировой войной. Китай- 25 миллионов жертв японского милитаризма, Нанкинская резня- до сих пор не могут прийти к единому мнению- 200 или 300 тысяч жертв! Филиппины, Тайвань, Корея, Сингапур и так далее. Всего 38 миллионов жертв! Это не считая Монголии, и Дальнего востока СССР, где японцы немного успехи пошакалить.
    А сейчас японцы открыто говорят, мол нужно нанести удар первыми (опять) и это в их понимании не агрессия а самозащита!

  3. 28.01.2021, 19:50
    Гость: Русский

    ...ну какая у япошек короткая память! Сколько их них людей и солдат погибло и было взято в плен, когда Русская Армия в августе 45 начала военные действия на японском направлении. ПОВТОРИТЬ?!
    Так сегодня России даже не надо входить на японские острова. Достаточно взорвать Ядренную бомбу во глубине морских вод рядом с их ними островами и НЕТ больше такого гос-ва, как Япония. Цунами всё население СМОЕТ ... в океан. Точка.

  4. 28.01.2021, 19:39
    Гость: Александр Астрахань

    "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть".
    Бисмарк

  5. 28.01.2021, 19:23
    Гость: Виктор

    И опять полетят наземь самураи под напором стали и огня! А в итоге - минус Хоккайдо!

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