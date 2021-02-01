Госсекретарь США призвал власти РФ искать причины протестов внутри страны
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC News заявил, что протесты в России связаны с внутренними причинами и Соединенные Штаты не имеют к ним отношения.
«Правительство России делает большую ошибку. если верит, что дело в нас. Все дело в них, в правительстве, разочаровании российского народа, в коррупции и автократии. Я думаю, им нужно искать причины внутри страны, а не за ее пределами», — приводит слова Блинкена РБК.
В воскресенье, 31 января, несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в ряде городов России, самая крупная акция прошла в Москве. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», всего силовики задержали более 5,4 тыс. человек — это рекордное количество задержаний за последние годы.
Посольство США в России осудило задержания и призвало власти страны выполнять международные обязательства в области прав человека. После этого МИД России обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела России и «поощрении протестов». «Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона», — говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну а сейчас КПСС поменяли на "единую росию"... и многие поднялись так, что комми и не снилось. Но, одно время, комми хоть страну ссср подняли. Но они её породили, они её и убили.
И не согласиться сложно и не договаривает джентльмен. Коррупция чиновников конечно раздражает, но это явление бывает в большей или меньшей степени при ЛЮБОЙ власти. А вот про что не говорят ни господин госсекретарь, ни его выкормыши, так это про то, что завод Урал, построенный кровавыми большевиками, и, о чудо, до сих пор производящий продукцию, теперь принадлежит пяти акционерным компаниям из Виргинских островов (Великобритания). И так по всюду. Аборигенам достаются кастрированные в пользу прибыли з/п, налоги, раздолбанная экология и т.д. Сама же прибыль вывозится и тратится ТАМ. И народ это всё видит. Только ни госсекретарь, ни Лёша Навальный об этом ничего не скажет. И RT с Симонян не скажет и даже КПРФ не скажет. А если кто в России начинает об этом верещать слишком громко, так его или затыкают или сажают...
Госдеп построил отель "У подземного хоккеиста"
Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почет.
На воре шапка горит хотя Блин кин отчасти прав. Если бы в администрации Кремля сидели чиновники знающие почему возник этот протест и как сделать чтобы все в стране было спокойно,то тогда не пришлось бы поджимать хвост перед мошенником Навальным. Какой-то Швондер из США учит Кремль разуму и разве это не унижение. Тфу!