Госсекретарь США призвал власти РФ искать причины протестов внутри страны

20:07 1.02.2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC News заявил, что протесты в России связаны с внутренними причинами и Соединенные Штаты не имеют к ним отношения.

«Правительство России делает большую ошибку. если верит, что дело в нас. Все дело в них, в правительстве, разочаровании российского народа, в коррупции и автократии. Я думаю, им нужно искать причины внутри страны, а не за ее пределами», — приводит слова Блинкена РБК.

В воскресенье, 31 января, несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в ряде городов России, самая крупная акция прошла в Москве. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», всего силовики задержали более 5,4 тыс. человек — это рекордное количество задержаний за последние годы.

Посольство США в России осудило задержания и призвало власти страны выполнять международные обязательства в области прав человека. После этого МИД России обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела России и «поощрении протестов». «Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона», — говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.