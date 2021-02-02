Тихановская предложила расширить действие санкций на «кошельки» Лукашенко

Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская предложила Великобритании расширить действие "закона Магнитского" на бизнес, поддерживающий президента Александра Лукашенко.

Как пишет РБК, соответствующее предложение она высказала в ходе телефонного разговора с главой британского МИДа Домиником Раабом.

"Тихановская предложила распространить действие "закона Магнитского" на "кошельки" Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим", — цитирует издание заявление представителей Тихановской.

Она также призвала Лондон расширить санкции против силовых ведомств, "причастных к насилию и фальсификации выборов", в частности против ОМОНа, КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Помимо этого, Тихановская заявила о необходимости не признавать любые международные договоренности с официальным Минском.

Рааб в свою очередь написал в Twitter, что Великобритания поддерживает белорусский народ и призывает режим Лукашенко "прекратить репрессии в отношении тех, кто поддерживает перемены".

Так называемый "Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году, он позволяет вводить санкции против людей, причастных к нарушению прав человека. Изначально был направлен против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к смерти юриста Сергея Магнитского, умершего в тюрьме в России. В 2016 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама придал закону глобальный статус, распространив его действие на другие страны.

Британия ввела персональные санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии в сентябре 2020 года. Тогда под ограничения попали сам Лукашенко и его сын Виктор. Фигурантам списка запретили въезд в страну, также они подразумевают заморозку всех имеющихся на британской территории активов.

В декабре Лондон продублировал введенный ЕС пакет санкций против Белоруссии. В список попали 29 человек, в том числе заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Помимо физлиц, под санкции попали еще семь предприятий, включая ЗАО «Белтехэкспорт» и Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.02.2021, 17:16
    Гость: Мама Корбена Далласа

    Придется бункерному и дальше тянуть батьку за счет простых россиян.

  3. 02.02.2021, 16:31
    Гость: ЛюцияФерровна в твиттере arahna666

    Эта идиотка ассоциируется у меня с раковой опухолью на теле Белоруссии. Ну вот честное слово!

  4. 02.02.2021, 14:59
    Гость: PUH

    ... Она не думает головой, хотя её предупреждали, что это совсем не больно. Хотя, судя по последним медицинским данным - для неё это проблема...

  5. 02.02.2021, 14:28
    Гость: Виктор

    Алё, пани кухарка и, по совместительству, польская марионетка! Всё, уже закончилось твоя политическая карьера, возвращайся к плите! Или не дают покоя лавры Лёши Навального, которому скоро заменят его условные сроки на реальные, получит он новую профессию швея-моторист!

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