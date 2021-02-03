Власти Дании планируют ввести цифровые «ковид-паспорта»

10:44 3.02.2021

Власти Дании разрабатывают систему введения цифровых "ковидных паспортов", где будет представлена информация о вакцинации и наличии антител.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, соответствующее соглашение с правительством достигла конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства.

Предполагается, что введение подобных паспортов позволит частично возобновить деловую жизнь Дании. В первую очередь это коснется тех, кто совершает деловые поездки. Также это позволит возобновить работу представителям таких профессий как парикмахеры, массажисты.

Граждане с таким паспортом смогут посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

Предполагается, что цифровые паспорта могут ввести уже через месяц.

По планам властей Дании, все взрослое население королевства сможет получить прививку против COVID-19 до конца июня.

Сейчас в стране коронавирусные ограничения продлены до 28 февраля.