Власти Дании планируют ввести цифровые «ковид-паспорта»

Власти Дании разрабатывают систему введения цифровых "ковидных паспортов", где будет представлена информация о вакцинации и наличии антител.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, соответствующее соглашение с правительством достигла конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства.

Предполагается, что введение подобных паспортов позволит частично возобновить деловую жизнь Дании. В первую очередь это коснется тех, кто совершает деловые поездки. Также это позволит возобновить работу представителям таких профессий как парикмахеры, массажисты. 

Граждане с таким паспортом смогут посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования. 

Предполагается, что цифровые паспорта могут ввести уже через месяц. 

По планам властей Дании, все взрослое население королевства сможет получить прививку против COVID-19  до конца июня.

Сейчас в стране коронавирусные ограничения продлены до 28 февраля. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2021, 15:07
    Гость: Сергей-> Моне

    В школах учителя почти все переболели COVID-19 с начала учебного года, только диагноз им такой не ставили и не ставят даже при наличии всех симптомов. Переболевшие уже в школах ходят без масок и повторно не болеют. Вот такая несусветная глупость. Я тоже переболел в легкой форме.

  2. 03.02.2021, 14:58
    Гость: от легкого насморка до гриппа с температурой.

    на всё антитела вырабатываются.
    В Москве по осени тестировали всех учителей в т.ч. , у одной училки
    заканчивался уже тонзиллит, тест показал антитела, ей приказали самоликвидироваться:) на две недели.

  3. 03.02.2021, 14:56
    Гость: нокОй нам

    Дания, численость всего насаления которой равна населению Санкт-Петербурга.

    хай себе разрабатывает что хочет.Чем бы дитя ни тешилось

  4. 03.02.2021, 14:26
    Гость: Анна

    Не власти Дании,а АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ ГОСДЕП ,РАСПОЛАГАЮЩИЙ
    "цифровыми" технологиями ,датчанам даст эти технологии. Европа пользуются американскими разработками. Все технологии у Госдепа.

  5. 03.02.2021, 13:50
    Гость: Красный

    Мировая империалистическая закулиса сначала разработала в своих секретных лабораториях этот вирус, потом распространила его по миру, сдула финансовые пузыри, сократила численность населения, набрала новые кредиты, повесив обязательства на простых людей, обогатилась на этом на триллионы долларов, а теперь вот еще и вводит всякие ограничения для простых людей. Нагадили населению Земли, обогатились и продолжают издеваться. Если бы мировому коммунистическому движению в начале прошлого века все же удалось бы сделать мировую революцию, то конечно всего этого мирового безобразия бы не случилось. "Все должно происходить вовремя!", - правильно гласит народная мудрость.

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