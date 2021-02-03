Власти Дании планируют ввести цифровые «ковид-паспорта»
Власти Дании разрабатывают систему введения цифровых "ковидных паспортов", где будет представлена информация о вакцинации и наличии антител.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, соответствующее соглашение с правительством достигла конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства.
Предполагается, что введение подобных паспортов позволит частично возобновить деловую жизнь Дании. В первую очередь это коснется тех, кто совершает деловые поездки. Также это позволит возобновить работу представителям таких профессий как парикмахеры, массажисты.
Граждане с таким паспортом смогут посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.
Предполагается, что цифровые паспорта могут ввести уже через месяц.
По планам властей Дании, все взрослое население королевства сможет получить прививку против COVID-19 до конца июня.
Сейчас в стране коронавирусные ограничения продлены до 28 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В школах учителя почти все переболели COVID-19 с начала учебного года, только диагноз им такой не ставили и не ставят даже при наличии всех симптомов. Переболевшие уже в школах ходят без масок и повторно не болеют. Вот такая несусветная глупость. Я тоже переболел в легкой форме.
на всё антитела вырабатываются.
В Москве по осени тестировали всех учителей в т.ч. , у одной училки
заканчивался уже тонзиллит, тест показал антитела, ей приказали самоликвидироваться:) на две недели.
Дания, численость всего насаления которой равна населению Санкт-Петербурга.
хай себе разрабатывает что хочет.Чем бы дитя ни тешилось
Не власти Дании,а АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ ГОСДЕП ,РАСПОЛАГАЮЩИЙ
"цифровыми" технологиями ,датчанам даст эти технологии. Европа пользуются американскими разработками. Все технологии у Госдепа.
Мировая империалистическая закулиса сначала разработала в своих секретных лабораториях этот вирус, потом распространила его по миру, сдула финансовые пузыри, сократила численность населения, набрала новые кредиты, повесив обязательства на простых людей, обогатилась на этом на триллионы долларов, а теперь вот еще и вводит всякие ограничения для простых людей. Нагадили населению Земли, обогатились и продолжают издеваться. Если бы мировому коммунистическому движению в начале прошлого века все же удалось бы сделать мировую революцию, то конечно всего этого мирового безобразия бы не случилось. "Все должно происходить вовремя!", - правильно гласит народная мудрость.