Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского

11:40 3.02.2021

Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" объявила об инициации продцедуры импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Как сообщает РИА Новости, это связано с решением Зеленского закрыть ряд украинских телеканлов.

Днем ранее Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. В результате телеканалы "112.Украина", NewsOne, ZIK и несколько других прекратили вещание.

Журналисты и депутаты Рады назвали этот шаг политической расправой с неугодными и атакой на свободу слова.

"Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной", — заявил сопредседатель парламентской фракции Вадим Рабинович.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал решение о санкциях незаконным и заявил, что Зеленскому предстоит нести ответственность за это.

В Раде санкции назвали странными. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности. Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также отказался поддержать этот шаг главы Украины.