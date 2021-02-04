В конгресс США внесли законопроект о санкциях по делу Навального

09:33 4.02.2021

Группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о введении санкций против России по делу Алексея Навального, пишет РИА Новости.

В частности, администрации США предложено определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. При положительном ответе предусмотрены меры против различных чиновников. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова.

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Законодатели также настаивают, чтобы госсекретарь решительно призвал правительство Германии отказаться от поддержки проекта "Северный поток 2".

Наряду с этим, в законопроекте содержится призыв к освобождению политических заключенных.

"Конгресс призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Навального и всех других политических заключенных, которые в данный момент находятся в тюрьме за осуществление своих основных прав", - говорится в тексте законопроекта.

МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных внешнеполитических ведомств в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.