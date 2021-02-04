В конгресс США внесли законопроект о санкциях по делу Навального
Группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о введении санкций против России по делу Алексея Навального, пишет РИА Новости.
В частности, администрации США предложено определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. При положительном ответе предусмотрены меры против различных чиновников. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова.
Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.
Законодатели также настаивают, чтобы госсекретарь решительно призвал правительство Германии отказаться от поддержки проекта "Северный поток 2".
Наряду с этим, в законопроекте содержится призыв к освобождению политических заключенных.
"Конгресс призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Навального и всех других политических заключенных, которые в данный момент находятся в тюрьме за осуществление своих основных прав", - говорится в тексте законопроекта.
МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных внешнеполитических ведомств в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может, в результате заморозки активов будет станция Дно и Ипатьевский подвал. А может-Бутовский полигон.
А ещё заморозят активы Абрамовича, Усманова, и далее по списку, как планирует в ближайшее дни это сделать Запад, вот тогда будет песня!!!
"Западничество - вековой бич русского народа. Поклонение этому идолу как Богу испокон веков разрушало не только здравомыслие человека, но угнетало его совесть - этот дар Божий".
"Исповедь на заданную тему"-2 от ФБК. Не вдохновят опять миллионы. Скажите спасибо, что молодежи не внедряют Зоологический Музей!
Законный и правильный очень вопрос. Главное что в одной куче и "остановить СП-2" Прямо полная независимость экономики от политики. Как тут многие авторы нас убеждают. А так? чисто "по-рыночному"? Так они "за дружка пишутся", что оторопь берет. И все защитники - наши "партнеры"-доброжелатели.