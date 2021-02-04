Джен Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая в среду на брифинге на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, начала рассказывать о позиции США относительно зимних Игр-2022 в Пекине. Таким образом, осталось не совсем понятным, что она прокомментировала: угрозу COVID-19 для американских спортсменов или тему бойкота соревнований в Китае.

Со стороны журналистов пресс-секретарю поступила просьба рассказать, что власти США думают в настоящий момент о том, "будет ли для американской сборной безопасно отправиться в Токио", пишет РИА Новости.

"В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийскими играми в Пекине. Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но в настоящее время не ведется никаких дискуссий об изменении планов со стороны США", - ответила Псаки.

Однако журналистка, которая задала вопрос о том, будет ли американской сборной безопасно отправиться на Олимпиаду в Токио, уточнила, что ей хотелось бы услышать не про Пекин-2022, в про Токио. Псаки решила на этот вопрос не отвечать.

"О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду", - сказала она.

Накануне в Японии были опубликованы правила для международных федераций по COVID-безопасности, но в них нет ясного ответа на вопрос о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми. Игры из-за коронавируса были перенесены с 2020 года и должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.02.2021, 17:27
    Гость: толку

    Вот Маша Захарова ничего не путает,а американцы российским дипломатам телефоны отключили.

  2. 04.02.2021, 15:32
    Гость: Шило

    Было бы еще страннее, если Джеин Псаки, что то не перепутала! Прекрасная женщина!

  5. 04.02.2021, 13:53
    Гость: эх, ты жизнь Псачая!эх,ты жизнь Лошадячая!

    А Лавров, надеюсь ,не перепутал адресат, отправляя видео о насилии в отношении протестующих на Западе.Россияне уже все изучили жесть собранную в виде доказательств Лавровым,творящуюся в ЕС?

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