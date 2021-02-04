Джен Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая в среду на брифинге на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, начала рассказывать о позиции США относительно зимних Игр-2022 в Пекине. Таким образом, осталось не совсем понятным, что она прокомментировала: угрозу COVID-19 для американских спортсменов или тему бойкота соревнований в Китае.
Со стороны журналистов пресс-секретарю поступила просьба рассказать, что власти США думают в настоящий момент о том, "будет ли для американской сборной безопасно отправиться в Токио", пишет РИА Новости.
"В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийскими играми в Пекине. Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но в настоящее время не ведется никаких дискуссий об изменении планов со стороны США", - ответила Псаки.
Однако журналистка, которая задала вопрос о том, будет ли американской сборной безопасно отправиться на Олимпиаду в Токио, уточнила, что ей хотелось бы услышать не про Пекин-2022, в про Токио. Псаки решила на этот вопрос не отвечать.
"О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду", - сказала она.
Накануне в Японии были опубликованы правила для международных федераций по COVID-безопасности, но в них нет ясного ответа на вопрос о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми. Игры из-за коронавируса были перенесены с 2020 года и должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот Маша Захарова ничего не путает,а американцы российским дипломатам телефоны отключили.
Было бы еще страннее, если Джеин Псаки, что то не перепутала! Прекрасная женщина!
У этой дамочки разрывы перманентности сознания.
Молодец,знает свое дело и не боится включать дурку тролля слишком умных.
А Лавров, надеюсь ,не перепутал адресат, отправляя видео о насилии в отношении протестующих на Западе.Россияне уже все изучили жесть собранную в виде доказательств Лавровым,творящуюся в ЕС?