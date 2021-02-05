Памятник Бандере во Львове облили красной краской

12:27 5.02.2021

В ночь на пятницу на площади Кропивницкого (г.Львов) неизвестные облили красной краской памятник нацистскому пособнику Степану Бандере.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье хулиганство, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Мэр Львова Андрей Садовый также заявил, что через памятник в скором времени будет очищен от краски.