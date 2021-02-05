Памятник Бандере во Львове облили красной краской
В ночь на пятницу на площади Кропивницкого (г.Львов) неизвестные облили красной краской памятник нацистскому пособнику Степану Бандере.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье хулиганство, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.
Мэр Львова Андрей Садовый также заявил, что через памятник в скором времени будет очищен от краски.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На Ельцина пусть лучше малую нужду справят.
Какя досада! А чо, желто- блокидной не нашлось!???
забыл произнести бандеровские ВОПЛИ "Слава Украине! Фашистам Бандере и Шухевичу Слава!"
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей
Его несколько раз взорвать пытались.
Неужели в 404 еще не всех антифашистов перебили? Теперь бандерцы небось с факелами по всему Лембергу бегают.