Памятник Бандере во Львове облили красной краской

В ночь на пятницу на площади Кропивницкого (г.Львов) неизвестные облили красной краской памятник нацистскому пособнику Степану Бандере.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье хулиганство, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Мэр Львова Андрей Садовый также заявил, что через памятник в скором времени будет очищен от краски.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.02.2021, 15:19
    Гость: Ты хейтер так топишь за Бандеру, что

    забыл произнести бандеровские ВОПЛИ "Слава Украине! Фашистам Бандере и Шухевичу Слава!"
    --
    Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей

  5. 05.02.2021, 14:42
    Гость: да

    Неужели в 404 еще не всех антифашистов перебили? Теперь бандерцы небось с факелами по всему Лембергу бегают.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
Mash опубликовал видео из «дворца в Геленджике»
Как Россия спасла грузин от полного уничтожения
© KM.RU, Алексей Белкин
Украина загоняет в тупик переговоры по Донбассу
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Москва-Сити © KM.RU, Вадим Черноусов
Главными виновниками утечки информации оказались менеджеры среднего звена
В России предложили ввести новый вид кредитов
Севастополь
Туроператоры отметили спрос на крымские программы реабилитации COVID-19
В соцсетях стали чаще использовать мат после его запрета в России
Определена самая жизнеутверждающая песня в период пандемии коронавируса
Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии коронавируса
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана
Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за разлива топлива в Норильске
Заседание СПЧ
В СПЧ разошлись мнения по оценке «жесткости акцентов» силовиков