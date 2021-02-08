Цена нефти Brent превысила $60 впервые с января 2020 года

Фото с сайта wikimedia.org

Стоимость нефти марки Brent на бирже в понедельник, 8 февраля, превысила 60 долларов за баррель. В последний раз она преодолевала это значение в январе 2020 года.

По состоянию на 8:30 по Москве стоимость апрельского фьючерса этой североморской смеси выросла на 1,11%, достигнув 60,05 доллара за баррель. Вместе с тем нефть WTI на биржн также показала рост в 1,13%. Цена барреля этой смеси с продажей в марте составила 57,34 доллара.

«Общая картина увеличения спроса на нефть при ограничении добычи говорит о наличии четкого потенциала для роста цен, - цитирует «Интерфакс» аналитика CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкла МакКарти. - Дисциплина среди стран ОПЕК+ является ключевым фактором, поддерживающим подъем рынка».

Ранее в Минэнерго США предсказали, какой будет цена на нефть через 30 лет. Эксперты считают, что при самом оптимистичном сценарии к 2050 году Brent подорожает до 173 долларов за баррель.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2021, 16:49
    Гость: Нэма дурных!

    Воровать становится всё труднее и опаснее, даже тюрьмы начали чаще греметь от залётных клептоманов.

  2. 08.02.2021, 16:20
    Гость: Иван Иваныч

    Ну что. Жизнь налаживается. Атака на Россию штатами через СА, с целью убрать конкурента, захлебнулась в собственном г....

  3. 08.02.2021, 15:12
    Гость: Хмм

    А причем тут Украина ? На рубль посмотри , нефть стоит как до ковидного спада , а рубль все в тойже дыре. Нефть упадет , еще глубже нырнет. Потенциал нулевой. Просто с ростом цены на нефть мало мальски сваренный бюджет получится , о какой либо масштабной модернизации и думать смешно.

  4. 08.02.2021, 14:45
    Гость: Правильно!

    Пора, батенька, отклеиваться от руля и научиться ходит пешком за хлебушком.

  5. 08.02.2021, 14:40
    Гость: Врагт кремлёвских холуев

    Ворье только будет больше воровать,а для простых россиян, подтянуть пояса ,при любой цене на нефть.

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