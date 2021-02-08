Цена нефти Brent превысила $60 впервые с января 2020 года

11:40 8.02.2021

Стоимость нефти марки Brent на бирже в понедельник, 8 февраля, превысила 60 долларов за баррель. В последний раз она преодолевала это значение в январе 2020 года.

По состоянию на 8:30 по Москве стоимость апрельского фьючерса этой североморской смеси выросла на 1,11%, достигнув 60,05 доллара за баррель. Вместе с тем нефть WTI на биржн также показала рост в 1,13%. Цена барреля этой смеси с продажей в марте составила 57,34 доллара.

«Общая картина увеличения спроса на нефть при ограничении добычи говорит о наличии четкого потенциала для роста цен, - цитирует «Интерфакс» аналитика CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкла МакКарти. - Дисциплина среди стран ОПЕК+ является ключевым фактором, поддерживающим подъем рынка».

Ранее в Минэнерго США предсказали, какой будет цена на нефть через 30 лет. Эксперты считают, что при самом оптимистичном сценарии к 2050 году Brent подорожает до 173 долларов за баррель.