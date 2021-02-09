Боррель допустил введение новых санкций против России

19:05 9.02.2021

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европейского парламента заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициировать введение новых санкций против Кремля. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на заседании глав МИД стран Евросоюза 22 февраля и на мартовском саммите.

«На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — сказал Боррель.

По его мнению, Москва не заинтересована в налаживании диалога с Брюсселем. Такой вывод Боррель сделал после своего визита в Россию 4-6 февраля. Он отметил, что разногласия усиливаются из-за конфликтов на Украине, Южном Кавказе, Молдавии и Белоруссии, добавив, что политический диалог Евросоюза и РФ «застыл» после присоединения Крыма в 2014 г.

После визита в российскую столицу 7 февраля Боррель написал в своем блоге на сайте Евросоюза, что в Кремле не захотели воспользоваться его приездом для проведения конструктивного диалога, и подтвердил, что европейские страны могут ввести новые санкции в отношении Москвы. В МИД, комментируя публикацию Борреля, заявили, что ознакомились с его оценкой визита в Москву «с удивлением». Там пояснили, что позиция главы европейской дипломатии сильно контрастирует с его заявлениями, сделанными на пресс-конференции в России.