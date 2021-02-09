Боррель допустил введение новых санкций против России
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европейского парламента заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициировать введение новых санкций против Кремля. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на заседании глав МИД стран Евросоюза 22 февраля и на мартовском саммите.
«На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — сказал Боррель.
По его мнению, Москва не заинтересована в налаживании диалога с Брюсселем. Такой вывод Боррель сделал после своего визита в Россию 4-6 февраля. Он отметил, что разногласия усиливаются из-за конфликтов на Украине, Южном Кавказе, Молдавии и Белоруссии, добавив, что политический диалог Евросоюза и РФ «застыл» после присоединения Крыма в 2014 г.
После визита в российскую столицу 7 февраля Боррель написал в своем блоге на сайте Евросоюза, что в Кремле не захотели воспользоваться его приездом для проведения конструктивного диалога, и подтвердил, что европейские страны могут ввести новые санкции в отношении Москвы. В МИД, комментируя публикацию Борреля, заявили, что ознакомились с его оценкой визита в Москву «с удивлением». Там пояснили, что позиция главы европейской дипломатии сильно контрастирует с его заявлениями, сделанными на пресс-конференции в России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
для тех, кто читывал упомянутую в комментах книжку "Гаргантюа и Пантагрюэль": оракул (бочка) сказал(о?): "Тринк!"
Толкования сказанного оракулом - многозначны, тут - полная свобода мнений, без "чириканий", "лицевых книжек", прочих "бульканий": никто ничего не забанит...
Толкуй - как понимаешь!
Так и поступил родоначальник Брутов.. И его толкование было правильным, и потому-то он и стал "родоначальником" (в отличие от толкователей 21-го века: любителей брутальности (т.е. любителей тупизны и тупых - если, конечно, знать изначальный смысл слова...))
Больше санкций, хороших и разных. Ведь говорил же ваш самый главный, что санкции есть полезные. Всем нужно радоваться грядущим европейским санкциям!
борреля посадят.
Никакие законы по запрету призывов к санкциям нашей буржуазии в капитализме не помогут. Там США и ЕС похоже уже на низком старте. Раньше движущей силой санкций выступали США, а ЕС лишь был послушным исполнителем их воли. Сейчас похоже, что после ситуации с Навальным они там уже объединяются в едином порыве. Противников санкций среди властных структур США и ЕС почти нет. Надеюсь, что эти санкции приведут к окончательному падению бизнеса российской буржуазии, а вместе с этим и к падению капиталистической экономики в целом с последующей успешной заменой ее на социалистическую. Ход истории неумолим и никакие реванши не могут его остановить. Можно не любить К.Г.Маркса за его теоретическое исследование, но он всего лишь отразил в нем неизбежные экономические, социальные и исторические процессы.
комментария к словам Борреля (бедный! Какую же он вытерпел экзекуцию в ЕС ради административного положения своего!): снова - цитата из Белого:
" Но жест, о котором в наивном восторге наивно гласит Баратье -- жест жестокой, взлетающей сабли солдата над бедным героем немой Диэннеи, -- тот жест возмутителен; падает сабля, и -- "падает вождь... с головой, отделенной наполовину от плеч"... Не Судан ли наш будущий суд: суд над Францией болтунов, буржуа, адвокатов, банкиров, гоняющей броненосцы в Кронштадт, проливающей слезы о милом Эльзасе; и -- под шумок опускающей саблю на голову храбреца "pour manger son Cigot"?
Не свершался ли в это мгновенье в Судане суд Божий над Францией?
И, быть может, французский грядущий историк, из черных, -- какой-нибудь Ахмет Баба напишет последнее слово; -- "Это был вечер по взятии укреплений Парижа. Защитники -- пали: никто не остался в живых... простиралась над трупами ночь... Часовой, прижимая ружье, цепенел... Вдруг, он видит, приподымается тень, там, над трупами: -- "Кто ты? Скажи!" -- "Ле-Франсэ: вождь погибшей прекрасной страны, подарившей Европе Мольера, Вольтера, Дидро, Д'Аламбера, Вэрлэна... Убей же меня..."
Чернокожий стрелок разбудил потихоньку кого-то по имени Бандиугу-Диара: упал Ле-Франсэ, странно вытянув шею; и -- сабля блеснула; и Банди-угу-Диара своим лезвием начертал роковую черту на истории Франции"...
Брюссель 912 года "