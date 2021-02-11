Белоруссия решила производить китайскую вакцину от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании сообщил, что страна намерена организовать у себя производство китайской вакцины от коронавируса.

«Мы также условились с Си Цзиньпином, что в ближайшее время они нам предоставят свою вакцину. Думаю, что Снопков (первый вице-премьер - прим.ред.) договорится, и китайцы помогут нам организовать по своим технологиям производство их вакцины на территории Белоруссии. У нас есть хорошие специалисты», - заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что считает жизненно важным организовать бесплатную вакцинацию населения, пишет «Интерфакс».

«Мы договаривались с Россией. Будем буквально через некоторое время производить свою вакцину по российским технологиям. И я уверен, что в ближайшее время мы в Белоруссии получим свою вакцину, как бы для нас это ни было сложно», - отметил он.

Напомним, 26 января состоялся телефонный разговор между Лукашенко и Си Цзиньпином по вопросу борьбы с коронавирусом. «КНР подтвердила готовность поставить в Белоруссию вакцину от COVID-19 в нужном объеме», - говорилось в сообщении пресс-службы президента Белоруссии. Позже посол Белорусси в Китае Юрий Сенько сообщил, что белорусская сторона ведет переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 00:31
    Гость: Украина давно не просит, а жить почему-то хуже стало

    А ты не давай. Но дашь. Потому что просит немного. Ты ведь боишься, что белорусская "пробка" когда-то выскочит, открыв ж/д магистраль Таллин-Стамбул. И не только это. Блокада по всей западной границе. Ты Витебск отберешь. Ну и хрен с ним.

  2. 12.02.2021, 00:27
    Гость: Да

    Слушаю его речь.

    Ох, и много же наговорил..кажется, он завещает строить белорусский социалистический капитализм со своей спецификой.

    ----
    Интересно про "протестунов".

    Он считает, что это были хорошо обеспеченные люди с "серыми" зарплатами, а их нашлось 68 тысяч.

    Предлагает заняться ими налоговой, поскольку они у него - тунеядцы.

    Гремучая смесь какая-то. Там какой строй?

  3. 11.02.2021, 23:43
    Гость: Брехать- не пахать

    Он и китайскую будет производить, и российскую, и белорусскую... Но потом, когда нибудь. А пока:"Дайте на халяву, захристаради!"

  5. 11.02.2021, 20:51
    Гость: Каких соседей успех?

    Белоруссия окружена неудачниками. Какие там успехи могут быть? Все как всегда и не более.

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