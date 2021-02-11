Белоруссия решила производить китайскую вакцину от COVID-19

16:28 11.02.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании сообщил, что страна намерена организовать у себя производство китайской вакцины от коронавируса.

«Мы также условились с Си Цзиньпином, что в ближайшее время они нам предоставят свою вакцину. Думаю, что Снопков (первый вице-премьер - прим.ред.) договорится, и китайцы помогут нам организовать по своим технологиям производство их вакцины на территории Белоруссии. У нас есть хорошие специалисты», - заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что считает жизненно важным организовать бесплатную вакцинацию населения, пишет «Интерфакс».

«Мы договаривались с Россией. Будем буквально через некоторое время производить свою вакцину по российским технологиям. И я уверен, что в ближайшее время мы в Белоруссии получим свою вакцину, как бы для нас это ни было сложно», - отметил он.

Напомним, 26 января состоялся телефонный разговор между Лукашенко и Си Цзиньпином по вопросу борьбы с коронавирусом. «КНР подтвердила готовность поставить в Белоруссию вакцину от COVID-19 в нужном объеме», - говорилось в сообщении пресс-службы президента Белоруссии. Позже посол Белорусси в Китае Юрий Сенько сообщил, что белорусская сторона ведет переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины.