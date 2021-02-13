Недалеко от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла
В 8 км от Еревана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 балла, очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. В Ереване землетрясение ощущалось как 5-6 баллов, сообщает МЧС Армении.
Жители Еревана покидают свои дома. На улицах людей много, но паники нет. Данных о разрушениях и пострадавших нет, отмечает "Sputnik Армения". Наблюдаются проблемы с интернетом и мобильной связью у некоторых операторов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Землетрясения в Армении были и в прошлом, когда было тоже сильное и были разрушены дома то выяснилось что в растворе почти нет цемента его украли доблестные армянские строители все новостройки были построены на песке и глине а сейчас тем более во времена дикого рынка.
всегда домофон тут как тут со своими гадостями. Несолидно для прохфессора и доцента.
армяне всегда о других судят по себе!
Господб Бог предупреждает армян...
Значит сегодня в Баку будет фейерверк.