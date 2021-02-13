Недалеко от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

15:38 13.02.2021

В 8 км от Еревана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 балла, очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. В Ереване землетрясение ощущалось как 5-6 баллов, сообщает МЧС Армении.

Жители Еревана покидают свои дома. На улицах людей много, но паники нет. Данных о разрушениях и пострадавших нет, отмечает "Sputnik Армения". Наблюдаются проблемы с интернетом и мобильной связью у некоторых операторов.