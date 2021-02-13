Недалеко от Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

В 8 км от Еревана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 балла, очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. В Ереване землетрясение ощущалось как 5-6 баллов, сообщает МЧС Армении.

Жители Еревана покидают свои дома. На улицах людей много, но паники нет. Данных о разрушениях и пострадавших нет, отмечает "Sputnik Армения". Наблюдаются проблемы с интернетом и мобильной связью у некоторых операторов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2021, 21:07
    Гость: Прораб

    Землетрясения в Армении были и в прошлом, когда было тоже сильное и были разрушены дома то выяснилось что в растворе почти нет цемента его украли доблестные армянские строители все новостройки были построены на песке и глине а сейчас тем более во времена дикого рынка.

  2. 13.02.2021, 18:46
    Гость: Как

    всегда домофон тут как тут со своими гадостями. Несолидно для прохфессора и доцента.

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